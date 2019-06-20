把握15法則 拒絕低血糖

2019-06-20 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以2萬5千名的速度持續增加，在降低血糖之餘，要注意是否血糖是否反而過低。花蓮醫院內科醫師吳一葦表示，台灣約有三成服用口服降血糖藥物的病人發生低血糖的症狀，建議先以「15法則」處理，補充15公克的糖，15分鐘後再測血糖，若仍低血糖務必送醫治療。

吳一葦指出，若人體出現發抖、心悸、冒冷汗、視線模糊、心跳加速及飢餓感等情形，要留意是否低血糖，只要血糖數值低於70mg／dL以下就是低血糖，嚴重低血糖則會意識不清、昏迷等，嚴重可能致命。

吳一葦說，糖尿病患者請勿空腹飲酒，因酒精會抑制糖質新生作用、降低胰島素抗性，造成低血糖；另運動會增加肌肉對醣分的需求，出現立即或12至24小時的降糖效果，因此建議隨身攜帶糖果，若發生低血糖狀況就可及時補充，若當天有做高強度運動，建議當天睡覺前先量測血糖，若比平常低，則適量補充1至2份含醣食物，避免在半夜發生低血糖情形。