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公廁坐式馬桶好髒？ 醫師：免驚！臨床沒見過感染

2019-06-20 14:23聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

外出上廁所時，您偏好坐式馬桶還是蹲式馬桶？近日有一名網友在「公共政策網路參與平台」提議將公共空間廁所全面改設坐式馬桶，但提議三周過去，僅有10人附議，多數民眾仍認為「坐式馬桶很髒」，怕遭感染，但看在感染科醫師眼中，在外使用坐式馬桶，根本沒那麼容易被傳染。

提議者指出，因應高齡化社會，更多需要無障礙設備的老弱婦孺，如廁時起身坐下比蹲式馬桶更方便。另外，公共空間廁所全面改設坐式馬桶，能避免如廁時排泄物氣味過於濃烈造成尷尬，如廁時排泄物未對準馬桶，緊急時腹瀉造成馬桶外的環境衛生，降低環境衛生問題。

面對衝擊公廁習慣的提議，有人埋單分享，「老人家在急的時候，卻找不到坐式馬桶，非常困擾」，但也有人不領情，指出「坐式馬桶很髒」，有些人真的很怕上一位使用者是否有些不衛生習慣或什麼皮膚病，蹲式馬桶有它的好處。

理論上，馬桶座上確實可能有生命力強的寄生蟲或黴菌存活，但三總感染科主任葉國明指出，臨床上幾乎沒有見過因使用坐式馬桶遭感染的患者，「機率真的非常低」。甚至自己在外使用公廁坐式馬桶，也不會擔心、害怕因此遭陰蝨、疥蟲、股癬、體癬纏身。

葉國明也進一步說明，接觸坐式馬桶座的那圈屁股肉，皮膚完整、保護力強，無庸置疑是病毒、細菌侵犯障礙，只要沒有遭破壞就不會被傳染，「如果真的有傷口，恐怕也坐不下去」，因此，雖皮膚傷口、黏膜或體液接觸帶有病毒的物品，理論上可能感染菜花等，但至今仍沒法證實坐式馬桶是感染途徑之一。

另外，葉國明也強調，愛滋病毒相當脆弱離開人體後便逐漸失去傳染活性，因此無法透過間接接觸馬桶座構成傳染。由細菌所引起的淋病、梅毒等，離開宿主也容易死掉，甚至想在實驗室培養都相當困難，其傳染途徑是性行為及皮膚直接接觸，坐馬桶座無直接接觸他人皮膚，目前幾乎沒有相關案例發生，不需要太過擔心。

多數民眾仍認為「坐式馬桶很髒」，怕遭感染，但看在感染科醫師眼中，在外使用坐式馬桶...
多數民眾仍認為「坐式馬桶很髒」，怕遭感染，但看在感染科醫師眼中，在外使用坐式馬桶，根本沒那麼容易被傳染。圖／ingimage
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