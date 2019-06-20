女從國外托運上千副彩色隱形眼回台 全遭扣留罰2萬

2019-06-20 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



出國旅客要注意！台中市食安處近期配合海關，查獲一名女子委由友人托運上千副的彩色隱形眼鏡，當事人聲稱不知道相關規定，還是被依違反藥事法法辦，罰款2萬元，被海關扣留的上千副的彩色隱形眼鏡面臨退運或銷毀命運；另有一家公司托運上千片的貼片式低周波治療器，經認定為醫療器材，依違反藥事法法辦，罰款2萬元，低周波治療器退運或銷毀。

台中市食安處建議，旅客攜帶或托運醫療器材入境，應先取得衛生福利部核准，若對進口的醫療器材認定有疑義時，可先向衛福部食藥署查詢相關規定，應申報者必須經由海關紅線應申報檯通關，以免受罰。

台中市食安處指出，依據財政部關務署108年出入境相關規定，攜帶隱形眼鏡入境有單一度數60片以下的限制，且每人以單一品牌及二種度數為限。若不清楚欲攜帶入境的產品是否屬醫療器材，可向衛生福利部食品藥物管理署申請屬性判定，以保障自身權益。

依藥事法第40條第1項規定，製造、輸入醫療器材前，應事先向中央衛生主管機關申請查驗登記並繳納費用，經核准發給醫療器材許可證後才能帶入境，違者將依藥事法第92條規定，處3萬元以上200萬元以下罰鍰。

台中市食安處說明，如未經核准逕自透過網路向國外購買醫療器材，依據藥事法第84條第1項規定，最高可處3年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，所購買的醫療器材則依藥事法第79條規定限期退運或沒入銷毀。