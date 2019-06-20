親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國中生嗆韓國瑜 溫朗東：有些細節越看越覺不寒而慄

性感有錯？這國女醫月薪台幣5K起 她PO辣照還被吊照

宜蘭X型腿男童常跌倒 矯治變直了

2019-06-20 12:51聯合報 記者羅建旺╱即時報導

不僅有O型腿，也有X型腿，都需要矯治。

宜蘭一名12歲男童走路、跑步時，膝蓋互相碰撞，不但疼痛，且常因跌倒而受傷，到羅東博愛醫院小兒骨科門診，醫師量測發現，男童為X型腿，雙膝各外翻11度，安排手術矯正，術後半年，雙腿已呈筆直，走路或跑步時，膝蓋不再疼痛，也不再經常跌倒。

小兒骨科主治醫師張之嚴解釋，所謂的「X型腿」，正式名稱為「膝外翻」，如果立正站好，雙腿打直併攏，膝蓋先相碰，就是X型腿，反之，如果腳踝先相碰就是O型腿，正式名稱又叫做「膝內翻」。

張之嚴指出，以成人的腿來說，膝內翻或膝外翻的角度只要在6度以內，都屬正常範圍，但若發育過程中，腿部骨骼兩側發育不均，造成X型腿或O型腿，長期下來，會造成膝關節兩側受力不平衡，進而導致側韌帶鬆弛不穩、半月板損傷破裂等，除了走路或運動會感覺疼痛與姿勢異常外，將來也是成年人關節軟骨提早退化、磨損而致行走不便的主因之一。

張之嚴表示，小朋友的骨骼發展會歷經一個稱為「鐘擺現象」的過程，即兒童從0至8歲，腿的角度會隨著年紀從O型腿變直，再變為X型腿、再變直的正常生理現象。

他說明，從嬰兒時期，小腿大約呈現 10 至 15 度的內彎O型腿，並約於18個月到2歲之間，腳慢慢變直，2歲後兩腿會再逐漸變為X型腿，至4歲時最明顯，然後約於6至8歲左右，再逐漸變為筆直。

張之嚴表示，任何原因造成小朋友的腿無法按照鐘擺現象正常發育，都建議就醫了解原因，例如，2歲到5歲，腿還是O型腿，6歲到8歲，腿沒有變直，不管是O型或X型，都需要檢查，或是不論年紀大小，兩條腿不對稱，都建議要讓專業的小兒骨科醫師確實檢查，一般來說，在男生12歲之前與女生初經來臨之前，是手術治療的黃金期。

羅東博愛醫院表示，今年(108)4月1日起，健保開始給付生長板調控手術，也就是八字骨板的裝置，小兒骨科醫師能透過手術，以八字骨板逐漸調整關節的角度，微創手術傷口小，且侵入性低，手術拆線後便可負重跑跳，對孩子來說，矯正過後，不僅外表美觀，未來也可讓健康的雙腿與孩子一同度過美好人生。

羅東博愛醫院提醒，X型腿長期下來，會造成膝關節兩側受力不平衡，成年後恐面臨關節提...
羅東博愛醫院提醒，X型腿長期下來，會造成膝關節兩側受力不平衡，成年後恐面臨關節提早退化之虞，應及早矯治。圖／羅東博愛醫院提供
分享

微創手術
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

獨／太魯閣Kitty彩繪車提前7月說掰 改在它身上動手腳

2019-06-20 10:37

怕輸巷口小吃？這些知名連鎖餐廳 台南都沒有

2019-06-20 11:55

影／國寶蒸汽火車頭要回家美容 今天開始拖吊

2019-06-20 11:25

讓業者有緩衝 家電回收處理費率延後生效

2019-06-20 12:27

雨下太久太多... 花蓮富里稻穗發芽了

2019-06-20 12:11

中油油輪遇襲未影響 估中油下周不漲價

2019-06-20 12:05

繪本「蝴蝶朵朵」談熟人性侵 作者：希望是場社會運動

2019-06-20 11:49

兒童醫院評鑑的人力標準與總院合併計算？民間有意見

2019-06-20 11:31

兒童語言發展 共讀繪本應將閱讀、書寫視為一體

2019-06-20 11:27

網路遊戲消費爭議多 北市抽查5業者1家初檢不合格

2019-06-20 11:24

高溫炎熱喝水少 民眾掛病號增一、兩成

2019-06-20 11:23

夏天吃冰 中醫師提醒要慢慢吃、不要空腹吃

2019-06-20 10:54

42歲婦拚試管嬰兒 胚胎縮時攝影助孕

2019-06-20 10:44

手臂受傷影響生活 動態副木助他吹薩克斯風

2019-06-20 10:37

9縣市高溫警訊 防36度以上高溫

2019-06-20 10:07

外籍看護的身心健康 也應納入長照政策？

2019-06-20 09:52

地球高體溫 今年5月全球溫度為139年來第四高

2019-06-20 09:44

【黃色笑話】「衣服」

2019-06-20 09:42

菲律賓海面有低氣壓 氣象局：是否成颱還需觀察

2019-06-20 09:34

醫美導致不可逆的傷害 消費者如何追究法律責任？

2019-06-20 09:07

玻尿酸✖肉毒桿菌素？交給專業醫師是唯一解

2019-06-20 09:05

彭啟明：明天感受夏至「熱」情 周日鋒面接近北部轉雨

2019-06-20 07:47

吳德榮：明將熱到最高點 6月下旬有颱風生成跡象

2019-06-20 07:29

夏至「納呆」吃什麼？ 中醫建議冰鎮鳳梨

2019-06-20 07:10

台電文創紅到開展 煤灰杯墊製程大揭密

2019-06-20 06:08

吳宏謀 接任中華郵政董事長

2019-06-20 00:27

衛福部改口 器捐默許制現階段無規畫

2019-06-20 00:24

中信「那麼會跳的夢」 投注1元 創造4.18元社會價值

2019-06-20 00:15

大武鄉衛生所增2門診 「像到大醫院」

2019-06-19 23:35

健康你我他 ／學校裡的「養機場」

2019-06-19 23:24

戶外被恙蟲咬 竟腫3倍差點截肢

2019-06-19 23:24

長期夜尿 她左腎長滿結石！

2019-06-19 23:24

失眠怎治？ 先看你是哪種睡不好

2019-06-19 23:24

運動顧腎 慢性腎臟病患注意4點

2019-06-19 23:24

高齡駕駛近半未換照 把握期限

2019-06-19 22:32

超萌警犬反毒宣導 林智堅：毒品入校零忍受

2019-06-19 21:51

國際食品展 5千多攤位創紀錄

2019-06-19 20:06

肇事照→網美照？！正妹為閃三寶整車「犁田」 轉念擺拍萬人點讚

2019-06-19 20:00

要嚴肅看待疫情 陳其邁：8、9月才是登革熱的最大挑戰

2019-06-19 19:46
看更多

熱門文章

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

2019-06-19 13:35

林志玲婚後首現身！超美新婚人妻為浪琴表赴英倫賞賽馬

2019-06-20 05:48

高雄為何沒錢防治登革熱？游淑慧：陳菊減列減列再減列

2019-06-19 13:30

韓國瑜問陳其邁「為什麼爆登革熱」 網傻眼：誰才是市長？

2019-06-20 10:05

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

2019-06-19 15:28

高雄市長買一送一？陳其邁南下防疫背影 網讚「帥到不行」

2019-06-19 16:50

吳德榮：明將熱到最高點 6月下旬有颱風生成跡象

2019-06-20 07:29

徐若瑄44歲入手人生第一只勞力士 但網友全樓歪：小手好搶戲

2019-06-19 22:13

只有兩天！GODIVA冰淇淋買1送1來了

2019-06-19 16:25

登革熱113萬買禮券被政院打槍 高市府：邊境檢疫獎勵

2019-06-19 21:30

登革熱疫情「中央卡韓」 高嘉瑜批：韓國瑜的慣用伎倆

2019-06-19 14:00

政院補助來了 韓國瑜：不要口水 一起滅蚊

2019-06-20 00:25

男子心肌梗塞沒CPR自行送醫被救回 醫師大讚奇蹟

2019-06-19 18:42

韓國瑜要5300多萬登革熱防疫經費 陳其邁宣布批准

2019-06-19 15:50

誤會大了！ 韓國瑜問陳其邁登革熱原來是為這樁

2019-06-20 11:56

航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28

防治登革熱 陳其邁、韓國瑜一起現身金獅湖市場視察

2019-06-19 18:36

菲律賓海面有低氣壓 氣象局：是否成颱還需觀察

2019-06-20 09:34

母湯啦！ 旅客用泡麵碗偷渡16顆日本水蜜桃被攔截

2019-06-19 14:39

政院批准登革熱防疫經費 高市府：感謝政院終於同意

2019-06-19 15:51

暑假出國搶機票要快！多家航空限時優惠 票價0元起

2019-06-19 13:42

北醫神秘「護心便當」 每天僅50份被秒殺

2019-06-19 14:26

最容易「禍從口出」的4大星座 摩羯講話就白目、處女愛挑惕

2019-06-19 22:24

每日星座運勢／天蠍鴻運當頭事順利 利於在外洽商

2019-06-20 00:00

夏至「納呆」吃什麼？ 中醫建議冰鎮鳳梨

2019-06-20 07:10

防疫交鋒 陳其邁南下「滅火」 暗諷韓國瑜

2019-06-20 00:05

基隆也淪陷了 中正區一菜園確認為秋行軍蟲

2019-06-20 10:29

獨／太魯閣Kitty彩繪車提前7月說掰 改在它身上動手腳

2019-06-20 10:37

受不了老公行房新花招 新手媽媽竟被趕出家門

2019-06-19 19:03

馬如龍死於神經內分泌腫瘤 醫師提醒有這些症狀要注意

2019-06-19 15:49

女兒想吃飯糰被長輩酸 她買兩顆飯糰「吃到爽」

2019-06-20 11:32

高齡駕駛近半未換照 把握期限

2019-06-19 22:32

199元暢玩兒童新樂園、天文館、科教館 「三館聯合護照」6月22日限量開賣

2019-06-19 14:12

【與父同行】郭熊／我和父親與山的距離

2019-06-20 06:00

夏季總躲冷氣房 中醫：體熱積在身體更疲勞無力

2019-06-19 14:53

蘇貞昌揶揄韓國瑜蚊子都管不好 郝龍斌：中央沒責任？

2019-06-19 13:46

新北小卷、基隆鎖管之爭 侯友宜：一起合作行銷

2019-06-19 14:22

彭啟明：明天感受夏至「熱」情 周日鋒面接近北部轉雨

2019-06-20 07:47

影／台鐵改點第一天 旅客霧煞煞：不知道有改點

2019-06-19 18:38

獅子萬眾矚目、射手人見人愛 下半年最能遇見好桃花的5大星座　

2019-06-19 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top