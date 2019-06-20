宜蘭X型腿男童常跌倒 矯治變直了

2019-06-20 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



不僅有O型腿，也有X型腿，都需要矯治。

宜蘭一名12歲男童走路、跑步時，膝蓋互相碰撞，不但疼痛，且常因跌倒而受傷，到羅東博愛醫院小兒骨科門診，醫師量測發現，男童為X型腿，雙膝各外翻11度，安排手術矯正，術後半年，雙腿已呈筆直，走路或跑步時，膝蓋不再疼痛，也不再經常跌倒。

小兒骨科主治醫師張之嚴解釋，所謂的「X型腿」，正式名稱為「膝外翻」，如果立正站好，雙腿打直併攏，膝蓋先相碰，就是X型腿，反之，如果腳踝先相碰就是O型腿，正式名稱又叫做「膝內翻」。

張之嚴指出，以成人的腿來說，膝內翻或膝外翻的角度只要在6度以內，都屬正常範圍，但若發育過程中，腿部骨骼兩側發育不均，造成X型腿或O型腿，長期下來，會造成膝關節兩側受力不平衡，進而導致側韌帶鬆弛不穩、半月板損傷破裂等，除了走路或運動會感覺疼痛與姿勢異常外，將來也是成年人關節軟骨提早退化、磨損而致行走不便的主因之一。

張之嚴表示，小朋友的骨骼發展會歷經一個稱為「鐘擺現象」的過程，即兒童從0至8歲，腿的角度會隨著年紀從O型腿變直，再變為X型腿、再變直的正常生理現象。

他說明，從嬰兒時期，小腿大約呈現 10 至 15 度的內彎O型腿，並約於18個月到2歲之間，腳慢慢變直，2歲後兩腿會再逐漸變為X型腿，至4歲時最明顯，然後約於6至8歲左右，再逐漸變為筆直。

張之嚴表示，任何原因造成小朋友的腿無法按照鐘擺現象正常發育，都建議就醫了解原因，例如，2歲到5歲，腿還是O型腿，6歲到8歲，腿沒有變直，不管是O型或X型，都需要檢查，或是不論年紀大小，兩條腿不對稱，都建議要讓專業的小兒骨科醫師確實檢查，一般來說，在男生12歲之前與女生初經來臨之前，是手術治療的黃金期。