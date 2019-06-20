雨下太久太多... 花蓮富里稻穗發芽了

2019-06-20 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



水分過多導致稻穀產生穗上發芽（二）。圖／縣府提供 分享 facebook 花蓮米倉之一的富里鄉日前進入第一期水稻收割期，受到近1個月連續降雨影響水分過多，不僅造成部分田區稻穗發芽甚至倒伏田中，農民回報後縣府會同農糧署東區分署、花蓮區農業改良場及富里鄉農會現場勘查，決定提前啟動災害穀收購機制，並已於6月18日公告災害穀補申報種稻及收購期限。

縣府指出，全縣第一期水稻種植面積約9,270公頃，光富里鄉種植面積就有近2,340公頃約占25%，此次受氣候影響產生穗上發芽災情，經現場勘查農糧署東區分署已依據《收購天然災害稻穀作業要點》第五點規定，啟動災害穀收購機制，對象為遭受區域性天然災害之農戶所種植之稉種、秈種及糯種稻穀為限。在考量收穫適期下，受理災害穀補申報種稻期限自今年6月18日至6月27日止；繳穀期限為今年6月18日至7月1日止。農友如有疑義可但洽（03）8510026。

富里鄉農會推廣部主任黃蘭湘說，稻米通常一年兩穫，成熟期只要溫濕度足夠就容易發芽，近來氣溫飆高加上連日降雨，導致原本立挺挺的稻穗含水過多，部份已有穗上發芽情形，甚至無法承受重量伏倒田中，稻穗因此吸收更多水分變得更容易發芽，以富里種植稻米品種而言，目前回報發芽的大多是「高雄139號」，至於「牛奶皇后」及「台農77號」則因未受到影響。