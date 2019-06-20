中油油輪遇襲未影響 估中油下周不漲價

2019-06-20 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



下周汽、柴油價格可能不調整。 圖／Ingimage 分享 facebook

中油油輪日前在荷姆茲海峽遇襲，不過根據浮動油價調整機制，下周汽、柴油價格並未調整，實際調整金額依周日中午12點台灣中油全球網站公布。

累算至6月19日之7D3B周均價為61.23美元，較上周61.46下跌0.23美元；新台幣兌美元匯率31.466較上周31.469升值0.003元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩機制的條件下，預估下周汽、柴油價格皆不予調整。