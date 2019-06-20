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繪本「蝴蝶朵朵」談熟人性侵 作者：希望是場社會運動

2019-06-20 11:49聯合報 記者何定照╱即時報導

勵馨基金會今開記者會，希望將台灣第一本以熟人性侵為題材的兒童繪本《蝴蝶朵朵》（字...
勵馨基金會今開記者會，希望將台灣第一本以熟人性侵為題材的兒童繪本《蝴蝶朵朵》（字畝文化出版）推廣到各幼兒園及小學。記者何定照／攝影
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「聯合晚報」去年推出願景工程「兒虐悲歌」，引發各界更關注兒虐。長年關心家暴、兒虐、性侵議題的勵馨基金會今開記者會，希望將台灣第一本以熟人性侵為題材的兒童繪本《蝴蝶朵朵》（字畝文化出版）推廣到各幼兒園及小學。該書作者、知名兒童文學創作者幸佳慧說，希望這本書並非單一商品，而是一場社會運動。

勵馨表示，根據衛福部統計，近五年性侵案件每年平均1萬5380件，以2018年來說，加害人與被害人為相識關係占九成以上，6歲以下兒童性侵案件中，加害者與受害者有血緣關係更占四成七。勵馨執行長紀惠容表示，性侵是最嚴重的兒虐，孩子卻往往因各種原因不說出來、或說出來又被指責說謊，希望藉此書能讓孩子覺察且有求救管道。

勵馨副執行長王玥好表示，兒童遭熟人性侵最常見兩大特徵是重複發生，延後發現。在勵馨多年來處理的個案中，發現許多加害人都是用很友善、包裹糖衣的毒藥的方式去慢慢接近孩童，兒童與成人權力關係又不對等，孩子會覺得對方平時都對他很好，但只有這件事沒法接受，不知如何說出。

王玥好說，孩子受害卻不敢說，理由包括不了解性侵是怎麼一回事，以及加害者會用很多方式迫使孩子保持合作、沉默。同樣令人擔心的是，許多受害者說出後遭到最大的壓力是來自保護者責罵。像她曾遇過個案說出後，媽媽怪孩子為何不早點說，但孩子覺得之前看到爸媽大打出手，深怕說出來會鬧人命，「孩子是用她小小力量試著去保住家庭」。也曾有個案說出後，被兩個弟弟怪為何要讓他們沒爸爸。

長年關注兒童人權的幸佳慧啜泣表示，她雖寫過白色恐怖、移工等兒童文學主題，但對性侵，因為怕自己專業度不夠，很愧疚晚了10年才碰這議題。她說，她直到去年處理相關主題時，才發現國內根本沒兒童性侵相關文學。

去年幸佳慧發現罹癌，至今不斷擴散，今天出席顯得非常虛弱。她說，書寫後，她一直去各縣市政府教育局處拜託，希望該書能進入教育體系普遍下鄉，讓偏鄉孩子也能經此書有所覺知，不再被對家庭的愛所困住。原本她希望自己能健康些後再正式出版，但因自覺狀況不佳，最後拜託出版社快出，「不希望此書只是單一商品，希望是場社會運動」。

該書插畫者、著有「不再沉默」的陳潔皓，幼年時也曾遭奶媽家全家性侵三年，今與妻子徐思寧一起出席分享生命故事。他說創作時看到與自己一樣的生命處境，但不能太哀傷，否則會說不出話，是創作上最大困難。他並分享書中他最喜歡的一張，是媽媽抱著朵朵，因為童年時他說出來時，媽媽並不理他。

教育部國教署署長彭富源表示將把此書列為教育部優良好書，讓所有學校都得去選，並給補助金。教育部也會優先購買此書，送給22縣市政府家庭教育中心，並辦研習營讓教師學習，跟相關團隊合作繼續推廣此書，往下扎根。

勵馨說，預計於2019年下半年開始，推動「蝴蝶朵朵傳愛偏鄉」的四階段兒少性侵防治工作，包括以性侵案件比例較高的縣市：新竹、宜蘭、花蓮與台東為目標地區，為當地的幼兒園與小學募集含《蝴蝶朵朵》等千套兒童性侵防治教材等，支持專線02-89115561。

勵馨基金會今開記者會，希望將台灣第一本以熟人性侵為題材的兒童繪本《蝴蝶朵朵》（字...
勵馨基金會今開記者會，希望將台灣第一本以熟人性侵為題材的兒童繪本《蝴蝶朵朵》（字畝文化出版）推廣到各幼兒園及小學。圖為該書作者、知名兒童文學創作者幸佳慧。記者何定照／攝影
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教育部幼兒園性侵
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