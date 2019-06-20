兒童醫院評鑑的人力標準與總院合併計算？民間有意見

2019-06-20 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部上周研議修訂兒童醫院評鑑基準，各界開始討論醫事人力標準。民團表示，在既定規則中，藥師、醫檢師、放射師、復健師在內的多項醫事人力與總院合併計算，可能使血汗工作問題延續，且無法落實兒童醫療照護專業。

中華民國藥師公會全聯會理事長古博仁表示，人力合併計算會有問題，因為醫院人力配置是以床數計算，但大醫院高達七成的病人都不是住院病人、而是門診病人。因此就算人力配置達標，實際上未必真的足夠，還可能發生「總院人力夠，兒醫人力不夠」的情形。

成功大學藥學系主任高雅慧表示，兒童醫療需要專責的醫事人員來服務，以用藥為例，多數藥品臨床試驗以成人為研究對象，因此兒童、嬰兒或早產兒要用藥，需要專業者進行個案評估，查證文獻資料，再精準調劑用量與叮囑用藥方法。過去美國曾傳出有醫院誤給嬰兒10倍的藥物用量，造成那名孩子死亡，背後正是醫療人員對於嬰幼兒用藥的知識掌握不足。

高雅慧表示，若現階段兒童醫院配置專屬醫事人力有財務困難，主管機關至少應在評鑑基準中要求醫院提供醫事人員相關的專業訓練，以及保證兒童醫院24小時運作過程都有兒童專業的醫事人員支援。

台大醫院藥劑部主任黃織芬有不同意見。她表示，當兒童服務量不夠大時，兒童醫院很難配置專屬藥師、建置專屬化療藥局、專屬無菌調劑室等。要提升兒童醫療照護品質，未必要藉由評鑑要求院方設置專屬人力與設備，可討論評鑑委員如何評估一家兒童醫院能提供工作人員好的訓練、提供兒童適切的醫療照護，另也可增加兒童醫護研討會促成各家醫院精進業務。

兒童醫院評鑑基準針對社工人力則有進一步的保障。台灣醫療改革基金會研究員辜煜偉表示，醫改會與社工師全聯會爭取將社工人力列為兒童醫院評鑑的必要項目，若人力不足評鑑就直接死當，這項提案獲通過。

另外，醫改會參照國際作法提案將「建立防治兒虐之處理機制」列為兒童醫院評鑑的一般項目，另提案將「建立防治兒虐之兒少保護小組或醫療示範中心」列為加分項目，提案皆被採納通過。