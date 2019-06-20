兒童語言發展 共讀繪本應將閱讀、書寫視為一體

2019-06-20 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



近年來由於認知神經科學的蓬勃發展，民眾對兒童語言閱讀發展及相關障礙有了更多認識。語言治療學者表示，親子共讀與選擇符合兒童發展年齡的童書，可促進孩子發展讀寫能力；而0到6歲孩童在成長過程中，應重視「讀寫萌發」。學者提出與孩子成功共讀的三大關鍵，來奠定兒童往後讀寫能力的基礎。

台北護理健康大學語言治療暨聽力學系主任童寶娟表示，0到6歲孩童在成長過程中，應重視讀寫萌發，其概念是將閱讀和書寫視為一體，孩子的閱讀和書寫是同時相互關聯發展，而不是先學習閱讀、再學習書寫。

讀寫萌發包含讀寫經驗與讀寫知識，經驗部分如故事書閱讀、家中與社會的讀寫經驗與價值觀；知識則涵蓋字的知識、音韻覺識、文字慣用用法等。透過繪本共讀與閱讀，讓孩子能理解並正確識字，閱讀過程中產生愉悅感。

而在童書繪本上，得依據兒童的閱讀發展歷程做挑選。童寶娟說，如孩子在一歲半前為語言前期，此時以物體為中心，書本對他來說是玩具；3歲前是口語初學者，書本仍是玩具，但書中的圖畫會引起注意；3至5歲及更大時，則可進行較完整的對話，也慢慢以文字為中心，並開始閱讀、嘗試書寫。