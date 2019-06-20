網路遊戲消費爭議多 北市抽查5業者1家初檢不合格

2019-06-20 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



近來手機與電腦網路遊戲夯，但相關的消費爭議也不少，北市府今年5月抽查5家網路連線遊戲公司的網路連線遊戲服務定型化契約是否違反規定，今天公布結果，其中新加坡商競舞電競公司台灣分公司契約部分內容對消費者不利、不符規定，本月5日複查才合格。

網路連線遊戲所引起的消費爭議數居高不下，北市府近2年度處理爭議件數還有增加趨勢，前年922件，去年則有1252件，今年到5月底則累積達396件；常見消費爭議類型為帳號被盜用、帳號遭停權、連線品質不佳、抽獎活動規定與資訊不明確等。

法務局簡任消保官楊麗萍表示，這次主要調查網路連線遊戲公司定型化契約是否違反「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，抽查5家公司分別為競舞電競公司、遊戲橘子數位科技公司、台灣英旗互動娛樂公司、普雷威公司及唯晶數位娛樂公司。

楊麗萍說，初檢4家契約符合規定，但競舞電競公司契約有違「應記載及不得記載事項」，包含第13條規定業者減輕賠償責任必須是營業無過失才能主張，但競舞電競卻主張有達注意義務即可減輕；還有第18條則規定業者終止消費者服務的條件，其中因同一事由違反遊戲管理規則達3次以上才行終止，但競舞電競規範卻不需要同一事由；原契約內容都對消費者較不利。