42歲婦拚試管嬰兒 胚胎縮時攝影助孕

2019-06-20 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



現代晚婚現象普及，加上環境汙染等因素，台灣男女不孕比例逐年升高。42歲的吳太太多年前懷孕因胎兒異常而流產，未再受孕，四年前與先生至醫院檢測後，發現卵巢功能不佳而決定做試管嬰兒；前兩次失敗，第三次則是子宮外孕，第四次總算生了女兒。

吳太太今年想為女兒添弟妹，但因卵巢衰退、卵子數稀少，為提升著床率及減少流產，在醫師建議下使用胚胎縮時攝影監控培養箱，胚胎植入後就成功著床，目前懷孕已滿15周。

收治吳太太的台北中山醫院生殖醫學中心醫師黎惠波表示，胚胎縮時攝影監控培養箱（Time-Lapse Incubator）是種透過縮時攝影持續記錄胚胎分裂及早期發育的裝置，結合AI人工智慧，10分鐘會自動為胚胎拍照一次，利用大數據使評估標準化，持續觀察胚胎的動態變化，選出優質胚胎。

黎惠波說，對於高齡、卵巢功能不良、取卵數較少之不孕女性，而無法進行PGS篩檢（胚胎著床前染色體基因篩檢）時，就可使用此技術來挑選最優良的胚胎植入，此技術並無副作用，任何體質女性皆適合；而對於40歲以下、取卵數較多，欲進行PGS的患者，也可利用此技術來挑選分裂正常的胚胎送檢，減少檢測費用。

像吳太太年齡已逾40歲，取得的卵子數只有3顆，使用胚胎縮時攝影監控培養箱後，胚胎觀察3天、確認狀況良好，植入後就成功著床，目前懷孕已滿15周，家人都喜悅迎接新生命到來。