怕輸巷口小吃？這些知名連鎖餐廳 台南都沒有
享有台灣美食之都美譽的台南，街頭巷尾小吃店林立，當地發展出許多特色美食，廣受民眾喜愛，曾被國際媒體CNN封為「美食界的王者」，不過以下8家知名連鎖餐廳，台南竟然都沒有。
臉書專頁《台南點》列出八家沒有在台南展店的連鎖餐飲業者，其中總店數最高達71家的是日式快餐連鎖店「吉野家」，南部地區僅在高雄開立4家分店；第二是總店數40家，美式速食連鎖店「漢堡王」；第三是總店數36家，日式丼飯連鎖店「すき家Sukiya」。值得注意的是，「漢堡王」、「すき家Sukiya」，南部地區完全沒有營業據點。
第四是總店數18家，日本迴轉壽司『藏壽司くら寿司』，高雄有2間門市；第五由「鼎泰豐」、「海底撈火鍋」並列，皆為總店數10家、高雄1間門市；第六是總店數6家，來自瑞典的「IKEA宜家家居」，高雄1間門市；第七是總店數4家，日本迴轉壽司「壽司郎」中部目前無分店，高雄1間門市。
網友看完後紛紛留言，「做吃的在台南不好混」、「台南有丹丹漢堡」、「漢堡王本來有，倒了」、「台糖量販那個地點超級適合開IKEA」，許多網友最期待IKEA到台南展店，還有網友表示，「看到上面這些店，我高雄人其實比較羨慕台南有台積電進駐啊！」。
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