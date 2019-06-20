專訪／教部次長：新南向教育「華語文是重中之重」

2019-06-20 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部政務次長劉孟奇。記者邱德祥／攝影 分享 facebook 教育部政務次長劉孟奇接受聯合晚報專訪時表示，教育部對於新南向教育政策，除了防弊還要「興利」，發揮正面效益。未來將更重視學校的教學成果，新增境外生通過華語文能力測驗與取得專業技術士證照的項目，作為教育部考核各校辦理新南向專班成果的重要依據。

劉孟奇表示，他曾經跟雇用印尼學生實習的廠商聊過，廠商其實很希望這些在台留學、會講華語的印尼學生畢業後能夠留下來，成為公司的中階幹部。另一方面，他也發現新南向國家的學生都很希望可以學好華語和專業技能，畢業後留在台灣工作，或是回去母國的台商企業工作。

「我們不能辜負人家。」劉孟奇說，華語文是「重中之重」，且對於台灣而言有很大的戰略意義。針對新南向專班的華語師資，教育部會投更多資源，加強培訓師資。

劉孟奇說，過去教育部只是查核教學過程，未來會更重視教學成果並納入考核重要依據，包括通過華語文能力測驗情形和取得專業技術士證照情形。這些都是對學校的課責，且兩者是「咬」在一起的，因為要考技術士證照，就必須要有基本的中文程度。

「台灣不能殺雞取卵。」劉孟奇說，大學必須回到教育的本質，好好教這些境外生中文和專業技能，讓學生對台灣社會有好的印象，確保學生有好的學習經驗和成果，「不希望讓人家來台灣學習，最後什麼都沒學到」。

劉孟奇表示，希望大學辦新南向產學專班時的願景是，「10年、20年後，這些學生能夠成為台灣和母國之間重要的橋梁，以及母國的骨幹」。