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熱島專題／公園竟比周圍熱？硬鋪面>50％成熱源

2019-06-20 09:59聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

樹木有助於降溫，公園普遍被認為是減緩熱島效應的一個重要因素，不過，文化大學景觀系副教授張琪如約十年前的研究發現，若公園的人工不透水鋪面超過50％，就可能反而比周圍還要熱，更把公園熱擴散至周圍。

張琪如抽樣台北市60座公園，在白天及夜晚針對公園及周圍測溫，以公園長乘以寬開根號為1單位，從公園往外測量10個單位，並以第11個單位為溫度參考基準點。張琪如發現，公園內的硬鋪面占比若超過50％，該公園就較容易是熱來源，甚至比周圍還熱。

張琪如說，人工不透水鋪面指混凝土、柏油或溜冰場等，不但不透水，還會吸熱、儲熱，到了夜晚，大地會快速釋放熱能。她表示，公園冷熱與否會影響周遭，若是冷公園，周圍會冷一圈；若是熱公園，周圍也會熱一圈。

張琪如研究也發現，雖然多喬木的公園，到了夜晚由於有籠罩效果，公園內散溫慢，夜晚剛來臨時，內部可能比周圍熱，但喬木晚上仍在蒸散作用，對周圍持續有降溫的效果；且一旦公園的熱釋放完後，仍然比周圍涼。她指出，由於研究是想了解公園對周圍的影響，人不是住在公園，因此不把公園的上半夜較熱視為負面因素。

張琪如另表示，在涼公園中，高大茂密的喬木比例較低矮的灌木越高，對降溫效果呈現正比，而灌木仍優於沒有遮蔭效果的草皮。

不過，張琪如也指出，涼公園的熱對流是很局地的現象，當時做的研究發現，涼公園對周圍降溫的影響較大的是在「公園第一排」，薄薄的一圈，範圍不大，公園的涼很容易就被周圍環境抵銷。

張琪如形容，身在城市的巷弄柏油路上，就像是身旁有個鐵板燒，公園則像遠處的一桶冰，遠冰對鐵板燒的降溫效果幫助不大。因此，「公園並不是救世主」，都市要降溫，要利用植物或其他遮蔭方式，如行道樹、綠屋頂等，在各處都減少吸熱材質曬到太陽，才是最有效的都市降溫方式。

●看更多報導：「寶島變熱島 都市在發燒」http://bit.ly/2ZrLRPh

文化大學景觀系副教授張琪如約十年前的研究發現，若公園的人工不透水鋪面超過50％，...
文化大學景觀系副教授張琪如約十年前的研究發現，若公園的人工不透水鋪面超過50％，就可能反而比周圍還要熱。 本報系資料照
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