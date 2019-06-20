專訪／屢爆「學工」 教部次長：境外生爭議是人權問題

2019-06-20 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部政務次長劉孟奇。記者邱德祥／攝影 分享 facebook 去年「聯合晚報」獨家報導康寧大學透過仲介違規招收斯里蘭卡學生打黑工，之後又接連爆出多起新南向產學國際專班「學工」爭議，重創新南向教育政策。教育部政務次長劉孟奇接受聯合晚報專訪時表示，未來若再有大學破壞境外生的自願原則，等於升高到人權問題，且牽涉國家形象，「教育部大刀一定砍下去」。

面對新南向招生弊端，教育部祭出鐵腕。劉孟奇表示，新南向教育有不同的招生模式，產學專班是比較獨特的樣態，其制度設計的正面用意是協助需要半工半讀、取得工作經歷的新南向國家學生，但制度「不能被誤用跟濫用」。

劉孟奇說，教育部立場很明確，學校須遵守「自願」和「資訊透明」的兩個重要原則，事先讓這些境外生知道，來台後會面對怎麼樣的學習和實習過程。一旦發現學生的自願原則被破壞，教育部一定嚴懲學校，「因為已經從教育問題升高到人權問題」。

為了了解制度過去如何被部分學校誤用或不當使用，劉孟奇今年2月上任後，親自查訪了12間大學，包括8間技職，4間一般大學，與學校、學生訪談，「查閱學校相關文件，才會知道問題出在哪裡」。

根據查訪結果，教育部建立許多新規範加以防弊，分別於3月29日及6月17日發函責成學校，將新南向產學合作國際專班辦法更規範化。但之前發生爭議的康寧大學是一般境外生，非新南向專班生，對此，劉孟奇說，只要是招收外籍學生且有「高比例實習學分數」的一般大專校院，也要比照教育部最新訂出的新南向產學專班規範辦理，「兩邊都同時鎖」。

「防弊當然是要先徹底斷絕仲介的誘因」，劉孟奇說，目前發現最嚴重的違規情事是代扣。有的學校會從學生的薪水代扣學雜費，「擺明要學生賺錢繳學雜費」，或是仲介代扣代辦費。

劉孟奇表示，仲介很難在招生端就堵掉，因此要求學生校外實習津貼及工讀薪資，皆應「直接匯入學生專屬帳戶」，並分類入帳，嚴禁廠商代扣代辦費或是代扣學雜費，「直接在後端阻斷仲介的誘因」，也直接斷掉「不在意辦學品質，只想招學生」的學校。

劉孟奇說，必要時，教育部得要求學校協助提供學生的校外實習津貼或工讀薪資單影本，以確認沒有代扣代辦費或學雜費之情形。只要教育部去查核，學校就要把薪資單拿出來，「教育部後來都是從薪資單查出所有不當樣態」。

劉孟奇表示，也有不少學校將校外實習課程與工讀活動綁定於同一家廠商，且整體在廠商時數偏高，因此新規範學生於同一廠商從事校外實習課程及工讀活動，每周總時數不得逾40小時，且「學校、學生與廠商的三方實習合約」與「學生與廠商的雙方工讀合約」須明確區隔，不得將工讀合約併入實習合約中。

劉孟奇說，還有一個最常發生爭議點是，「學生來台之後，發現跟當初講的不一樣」，但是學校卻說學生知道，雙方各執一詞。因此要求學校於當地招生時，應與學生說明入學所就讀科系及課程修習學分、學費收取等規範，且相關文件需有中文、英文與當地國官方語文版本，於學校網站公告招生簡章，送教育部參處，文件也須經學生簽名確認。

現在把規範更明確化，「一旦未來又出現事情，抓到就要倒大楣」，劉孟奇說，包括處以禁止招收境外生、扣減獎補助款、或列專案輔導學校，並追究學校相關人員責任。