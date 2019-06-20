親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

史上最強女騙子爽嫁富三代 她曾被譽為「下一個賈伯斯」

反送中空戰開打…長輩圖、懶人包叫港人一定要做這件事

專訪／屢爆「學工」 教部次長：境外生爭議是人權問題

2019-06-20 09:59聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部政務次長劉孟奇。記者邱德祥／攝影
教育部政務次長劉孟奇。記者邱德祥／攝影
分享
去年「聯合晚報」獨家報導康寧大學透過仲介違規招收斯里蘭卡學生打黑工，之後又接連爆出多起新南向產學國際專班「學工」爭議，重創新南向教育政策。教育部政務次長劉孟奇接受聯合晚報專訪時表示，未來若再有大學破壞境外生的自願原則，等於升高到人權問題，且牽涉國家形象，「教育部大刀一定砍下去」。

面對新南向招生弊端，教育部祭出鐵腕。劉孟奇表示，新南向教育有不同的招生模式，產學專班是比較獨特的樣態，其制度設計的正面用意是協助需要半工半讀、取得工作經歷的新南向國家學生，但制度「不能被誤用跟濫用」。

劉孟奇說，教育部立場很明確，學校須遵守「自願」和「資訊透明」的兩個重要原則，事先讓這些境外生知道，來台後會面對怎麼樣的學習和實習過程。一旦發現學生的自願原則被破壞，教育部一定嚴懲學校，「因為已經從教育問題升高到人權問題」。

為了了解制度過去如何被部分學校誤用或不當使用，劉孟奇今年2月上任後，親自查訪了12間大學，包括8間技職，4間一般大學，與學校、學生訪談，「查閱學校相關文件，才會知道問題出在哪裡」。

根據查訪結果，教育部建立許多新規範加以防弊，分別於3月29日及6月17日發函責成學校，將新南向產學合作國際專班辦法更規範化。但之前發生爭議的康寧大學是一般境外生，非新南向專班生，對此，劉孟奇說，只要是招收外籍學生且有「高比例實習學分數」的一般大專校院，也要比照教育部最新訂出的新南向產學專班規範辦理，「兩邊都同時鎖」。

「防弊當然是要先徹底斷絕仲介的誘因」，劉孟奇說，目前發現最嚴重的違規情事是代扣。有的學校會從學生的薪水代扣學雜費，「擺明要學生賺錢繳學雜費」，或是仲介代扣代辦費。

劉孟奇表示，仲介很難在招生端就堵掉，因此要求學生校外實習津貼及工讀薪資，皆應「直接匯入學生專屬帳戶」，並分類入帳，嚴禁廠商代扣代辦費或是代扣學雜費，「直接在後端阻斷仲介的誘因」，也直接斷掉「不在意辦學品質，只想招學生」的學校。

劉孟奇說，必要時，教育部得要求學校協助提供學生的校外實習津貼或工讀薪資單影本，以確認沒有代扣代辦費或學雜費之情形。只要教育部去查核，學校就要把薪資單拿出來，「教育部後來都是從薪資單查出所有不當樣態」。

劉孟奇表示，也有不少學校將校外實習課程與工讀活動綁定於同一家廠商，且整體在廠商時數偏高，因此新規範學生於同一廠商從事校外實習課程及工讀活動，每周總時數不得逾40小時，且「學校、學生與廠商的三方實習合約」與「學生與廠商的雙方工讀合約」須明確區隔，不得將工讀合約併入實習合約中。

劉孟奇說，還有一個最常發生爭議點是，「學生來台之後，發現跟當初講的不一樣」，但是學校卻說學生知道，雙方各執一詞。因此要求學校於當地招生時，應與學生說明入學所就讀科系及課程修習學分、學費收取等規範，且相關文件需有中文、英文與當地國官方語文版本，於學校網站公告招生簡章，送教育部參處，文件也須經學生簽名確認。

現在把規範更明確化，「一旦未來又出現事情，抓到就要倒大楣」，劉孟奇說，包括處以禁止招收境外生、扣減獎補助款、或列專案輔導學校，並追究學校相關人員責任。

教育部康寧大學
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

專訪／教部次長：新南向教育「華語文是重中之重」

2019-06-20 10:03

惡意扭曲性平教育 潘文忠：持續依法舉報

2019-06-19 16:31

潘文忠：惡意扭曲、栽贓性平教育 堅定向警方舉發

2019-06-19 16:09

南市府首辦大學生暑期實習 116人7月報到

2019-06-19 13:16

搶過頭 屏東私中超收學生挨罰

2019-06-18 23:50

海峽論壇／向台青招手 提供逾百實習機會

2019-06-18 14:32

寫作教室／旅行，閱讀移動的靈魂

2019-06-18 13:35

睽違四年再辦教師甄試 雲林錄取率僅5.7%

2019-06-18 12:45

獨／屏東一所私校超收新生 教育部開鍘

2019-06-18 10:05

教育部編了教材卻刪掉課程 教師憂國小AI教育難落實

2019-06-18 09:57

土國科博會 我學生奪一等獎、二等獎

2019-06-18 00:19

公懲會公審管中閔兼職案 洪秀柱：以為百姓都是笨蛋嗎？

2019-06-17 20:33

公開審管中閔案是奉命而為？ 公懲會：無謂揣測

2019-06-17 16:34

不續聘教師案比喻秋行軍蟲 全教總籲私校勿踩紅線

2019-06-17 13:52

影／安定力量要求辦論 抗議教育部迫害　

2019-06-17 12:40

影／孫繼正到教部 要求與潘文忠「直球對決」

2019-06-17 11:24

台大教授：多元入學方向沒錯 但資訊門檻太高

2019-06-17 03:49

青年體驗學習 赴美學駕機、攀樹環島…

2019-06-17 00:30

赴美學飛行、攀樹環島 青年獲教部補助體驗學習

2019-06-16 10:12

她用舞蹈鍛鍊孩子的態度 獲選教育家部落格人物典範

2019-06-16 10:01

公懲會公審管中閔兼職案 律師：民進黨磨刀霍霍逼下台

2019-06-16 09:31

國中聯考復辟？私中生占比創新高 小學生拚補習考私校

2019-06-15 22:26

統測 甄選入學7月10日放榜

2019-06-15 13:23

國中會考免試入學填志願

2019-06-15 13:21

大學考招 將打破選擇題與非選題界線

2019-06-15 13:18

公審管案／袁孝維：放了台大 才能放過台灣內鬥

2019-06-15 03:33

新聞眼／獨挑管案「公審」 公懲會難服眾

2019-06-15 00:33

教部「因材網」 推數位學習

2019-06-15 00:32

公審管案／學者一籲管公開事證 一籲政府放了台大

2019-06-15 00:31

管中閔涉違法兼職案 公懲會「史無前例」公開審理

2019-06-15 00:09

擺脫流浪鐘點教師命運 花蓮聘用專職族語老師

2019-06-14 18:10

管中閔涉違法兼職 公懲委首次「主動」公開審理

2019-06-14 14:51

教育部推AI教育 大數據分析影片瀏覽行為找出學習弱點

2019-06-14 13:31

管中閔案 公懲會7月2日公開審理

2019-06-14 12:22

實習、打工混淆 教部明定：實習1學分至多80小時

2019-06-14 12:07

教部畫錯重點？教團：新南向招生「興利」比防弊重要

2019-06-14 11:12

招境外生屢被騙？教育部為大學一級主管「開課」

2019-06-14 10:48

不是局外人 大學選才要與新課綱連結

2019-06-14 00:56

結合中信資源 中金院「職訓中心」開辦金融營隊

2019-06-14 00:00
看更多

熱門文章

世新霸凌同學嘲「跟我家比法律？」 父母問罪：憑什麼沾爸爸的光

2019-06-19 11:01

QS世界大學排名 台大69名 唯一進百大

2019-06-19 16:27

突遭解除代理院長 南藝大老師：校長秋後算帳

2019-06-19 14:50

苗栗2國小僅1名畢業生 幼兒園人數比小學多

2019-06-19 17:04

免試明公布序位╱估男前870名、女前750名可上建北

2019-06-19 21:25

影╱拍到了！福衛五號看到彰商「FS7」排字的祝福

2019-06-19 21:50

陸清華排名超耶魯升至世界第16 台大排第69

2019-06-19 15:32

14所學校換新校長 台東國中小學校長遴選定案

2019-06-19 11:04

台科大、屏科大校長會面談合併 屏科大學生：想延畢了

2019-06-19 15:40

「媽！我上衛星影像了」千人挑戰太空空拍成功

2019-06-19 21:08

畢業禮物／祝福福衛七號 千位學生挑戰太空任務

2019-06-19 11:17

福衛七號祝福影像拍到了！ 鼓山高中「預演」成功

2019-06-19 14:55

影／求白雲快快散去 彰商排字空拍祝福衛七號順利升空

2019-06-19 11:40

基隆二信應用外語科朱冠穎 高一首次多益就考900高分

2019-06-19 10:30

畢業季／給畢業生的三份禮物 — 劉安婷國北教大畢典致詞

2019-06-19 11:15

「青銀共居，好家哉？」 苗栗館中8人滿級分大放異彩

2019-06-19 19:12

台中女中校長出缺遴選 第一階段9人報名

2019-06-19 18:47

高中免試入學 建北錄取門檻略升

2019-06-19 23:40

惡意扭曲性平教育 潘文忠：持續依法舉報

2019-06-19 16:31

整理包／108指考衝刺 各科考前重點整理一次看

2019-06-20 08:00

指考衝刺／生物科留意秋行軍蟲、非洲豬瘟議題

2019-06-20 06:53

談合併 台科大、屏科大校長會面

2019-06-19 23:52

南市府首辦大學生暑期實習 116人7月報到

2019-06-19 13:16

世新宿舍疑似霸凌事件 校方：嚴謹處理未吃案

2019-06-19 20:28

潘文忠：惡意扭曲、栽贓性平教育 堅定向警方舉發

2019-06-19 16:09

高中職免試入學 20日開放志願選填

2019-06-19 15:21

南藝大2人遭解職 師生抗議

2019-06-19 23:26

影／孩子從中輟到回歸正軌國中畢業 母親：比中樂透還開心

2019-06-19 16:30

好讀周報／網紅國小浩劫…遊客亂丟垃圾違停 居民：乾脆別開放

2019-06-19 15:47

台南大同國小師生繪本變動畫 獲美尊爵影展最佳短片

2019-06-19 19:11

「媽！我上衛星影像圖了」 正心中學排字祝福

2019-06-20 00:12

好讀周報／禁止切除貓爪…紐約州首先實施 反對派批治標不治本

2019-06-19 15:51

中華大學與英國知名大學攜手跨國雙學位 今年開班招生

2019-06-19 19:15

台科大屏科大首談合併 盼提升國際競爭力

2019-06-19 16:58

專訪／屢爆「學工」 教部次長：境外生爭議是人權問題

2019-06-20 09:59

數感實驗室／將現實生活轉換成數學 數學的抽象化

2019-06-19 16:34

紐時賞析／全美瘋電動滑板車 紐約偏說不

2019-06-19 15:20

紐時賞析／兒童夏令營學「創業」 最小才8歲

2019-06-19 11:11

專訪／教部次長：新南向教育「華語文是重中之重」

2019-06-20 10:03

鼓勵參加國際技能賽 獎金加碼 最高達120萬

2019-06-19 14:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top