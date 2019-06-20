彭啟明：明天感受夏至「熱」情 周日鋒面接近北部轉雨

2019-06-20 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



過去兩天台灣出現36-37度這種極端高溫，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，改變要等到周六晚上，預期鋒面系統會南下，主要影響在周日，北台灣天氣較不穩定，溫度也會下滑一些，但周二、三之後溫度又會再度回升。

彭啟明說，今明兩天仍持續維持這樣的天氣型態，甚至到周六，不只有白天熱，晚上也偏熱，今年才連續剛開始這樣的高溫天，可能還要對抗六、七十天以上，現在開始準備還有效果。會這樣的熱，主要原因是太平洋高壓明顯西伸，台灣附近吹著穩定乾燥的偏南風，水氣偏少，雲量不多，午後雷陣雨也偏少。

他預計今天午後陣雨可能會稍微增加，但悶熱感更重。除了大環境的影響，還有都市的熱島效應，當大家對抗熱都是用冷氣壓縮機，當然舒服自己，讓環境溫度提升，也是關鍵因素。周五是二十四節氣中的夏至，熱與夏至的情境感受會相當強烈。

這波高溫要改變要等到周六晚上，預期一波鋒面系統會南下接近，有機會發展中小尺度對流系統，中部以北會受影響。彭啟明說，預期有明顯陣雨發展，也有機會伴隨閃電雷擊，周日、一對北台灣是較不穩定的天氣類型。

中央氣象局說，周六（22日）鋒面接近，水氣開始增多，西半部及東北部地區越晚降雨機率越高，花東地區大致為多雲，午後山區有局部雷陣雨；沒下雨的時候仍略感悶熱。

下周日（23日）鋒面影響，天氣相當不穩定，北部及東北部地區容易有陣雨或雷雨並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

下周一至下周三（24日至26日）鋒面逐漸北抬遠離，水氣將逐日減少，西半部地區偶有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；氣溫也會逐日升高，感受越來越悶熱。