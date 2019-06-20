吳德榮：明將熱到最高點 6月下旬有颱風生成跡象

2019-06-20 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示6月下旬西北太平洋有颱風生成的跡象，他還說，就算第3號颱風如模擬生成，今年颱風季的開始已經遠落後於平均值，因歷年6月颱平均數為1.8個。

吳德榮表示，根據颱風的歷史資料分析，西北太平洋歷年1至6月颱風生成的平均數約4.7個，今年至目前只有2個；歷年6月颱風生成平均數約1.8個，今年遲至6月下旬才有模式模擬出颱風生成的跡象，至於位置、強度仍有很大的不確定性，需持續觀察。

至於最近的天氣，他說今天（20）滯留鋒在北部海面，台灣因沉降作用各地天氣晴朗炎熱、氣溫偏高，要注意防曬、防中暑；僅山區午後有局部短暫陣雨機率。北部氣溫約25至37度、中部24至35度、南部25至37度、東部24至37度。

明天將熱到最高點，吳德榮指出，（21日）滯留鋒依然在北部海面徘徊又逢「夏至」，有很多地方將再創今年新高溫；中南部清晨有零星短暫雨，午後山區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率。周六（22日）滯留鋒逐漸接近，天氣仍悶熱；西南風迎風面及午後對流的降雨機率，皆明顯提高。

下一道鋒面預計周六夜晚或下周日（23）晨抵達北部，下周日影響最大，大氣不穩定度及降雨機率皆將大幅提高，有「中、小尺度對流系統」發展，伴隨劇烈天氣的條件，梅雨鋒帶來的不穩定的天氣將到下周一。