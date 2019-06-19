工輔法明闖立院拚三讀 環團批官員護航換選票

2019-06-19 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



工廠管理輔導法修正草案明闖立法院臨時會拚三讀，由於政院版草案未設違章工廠落日條款、就地合法門檻也遭疑過度寬鬆，引發強烈爭議。超過50個環團連署表達不滿，明天上午將至立法院前抗議，批評修法形同政策買票，更是「踐踏農地、農民及農村」。

經濟部統計，全台農地上約有3.8萬間違章工廠，工輔法修法擬為違章工廠解套，朝就地合法推動。地球公民基金會今出示一份錄音檔，指政院版工輔法主責官員、經濟部中部辦公室簡任技正雲瑞龍17日在彰化「農地工廠重要政策」說明會上，疑似討好違章工廠業者。

據錄音檔內容，雲瑞龍向業者說明農地工廠合法必要性，未來修法只要拿到特定工廠登記，「愛怎麼做就怎麼做，重點不要做高汙染就好」，至於低汙染項目還在研擬，「可能從30幾項變到70幾項」，指修法「開一條路，讓大家可以合法」，還說修法思考過程「就是不斷衝擊現有的土地法規」。

環團反違章工廠連署超過1萬7千份，為了反擊環團，雲瑞龍在會上自爆，他們也發起支持政院版草案的連署，「我們連署了10萬個，在電腦鍵盤前按到手快扭到，那個是按出來的。」他也稱為修法發起募捐，總共募了360萬，「名單都留在我身邊」，強調「這是有心的廠商，我之後一定要幫他們。」