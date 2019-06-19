國際食品展 5千多攤位創紀錄

2019-06-19 20:06 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



展覽橫跨三大館！1757家食品廠商、5千多家攤位盛大參加19日開幕的國際食品展！展覽場地橫跨台北世貿一館、南港展覽一館、二館，規模比上一屆跨大25%。高雄、台南、雲林等台灣縣市政府館也匯集在地農產品北上參展。

攤位數創新高

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，今年多了南港二館，解決了過去展區不足問題，使食品五展規模再創新高，展區橫跨世貿一館、南港展覽館一館與二館，形成完整供應鏈平台；國家館數量也創新高，共有38國組團設立國家館，其中台灣、日本、韓國、美國館規模都是歷年最大。

台灣包裝協會理事長汪麗艷提到，美中貿易戰延燒，台灣可將危機化為轉機，把握機會轉型升級，在供應商、買主尋求新生產地、市場時，正是台灣食品機械、材料產業拓展新商機的機會。台灣食品暨製藥機械工業同業公會理事長王健蒼也說，期待政府與民間強化資源整合，拓展更多元的國際市場。

在地食材參展

國內參展單位之一的台南市政府農業局提到，台南市為南部農業縣市龍頭，今年邀請4區農會以及2家農企業參展，由新市區推出毛豆系列產品、西港區的胡麻產品、東山區的咖啡以及六甲區及碾米工廠，共同推廣的「台南越光米」。

高雄市政府農業局則以「高雄物產館」參展，有在地食材與「高雄首選」農特產品。除了在地食材外，還有特色農產加工品，像是「型脆野蔬」，將具有產銷履歷的蔬菜做成天然蔬菜乾；以及使用阿蓮區蜜棗製成古早味蜜棗乾等農產加工品。

台灣館則是展出「調理食品區」、「畜禽產品區」及「漁產品區」「農糧產品區」、等專區，由產地直送的台灣蔬果魚肉等新鮮食材，透過研發的即食包裝食材、方便上菜的調味食品、養生榖類製品以及銀髮族食品等，呈現台灣農產食品健康、美味、創新等多元面貌。

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