親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

偷拿機車娃娃的家長找到了！網讚結局：世界因你而美麗

警犬化身反毒大使 深入校園宣導

2019-06-19 19:46中央社 新竹市19日電

為防堵毒品入侵校園，新竹市政府今天邀請台中市政府警察局刑事警察大隊警犬化身反毒大使，進入校園宣導反毒。市長林智堅今表示，用生動方式達到好的宣導，讓學生遠離毒害。

台中市政府警察局刑事警察大隊警犬Tiny、Bobby、JJ和Choco，今天化身反毒大使，受邀至新竹市香山高中進行校園反毒宣導，4隻警犬也同時展現專業，示範在短時間內找到藏毒行李箱、以及有爆裂物包裹，讓學生留下深刻印象。

台中市政府警察局警犬隊隊長陳玉梅表示，警犬隊共有8隻警犬，4隻為偵爆犬、4隻為緝毒犬，訓練警犬就像教育小孩，從基本訓練到進階嗅覺訓練，透過模擬各種場景，如在車內放置毒品，讓警犬搜尋，訓練提高警覺性。

陳玉梅表示，在警犬隊加入台中市治安維護工作行列後，成為警方平時執法最佳利器，也可提升各項查緝能力，對嚇阻犯罪具指標性意義，如在重大大型活動場所、重要人士安全維護場檢工作，都可透過警犬更全面巡查。

她說，在每次勤務結束後，領犬員也會陪伴犬隻玩耍，建立深刻情感，讓犬隻保有執勤工作的樂趣。今年，警犬化身成為反毒大使，深入校園，也賦予警犬新的工作使命。

林智堅說，暑假即將來臨，除了啟動反毒宣導活動外，警察局開啟專案，進入易有毒品交易的相關場所加強稽查，抑制不肖人士的不法行動，將責成業務單位，嚴加查緝毒品犯罪，新竹市對毒品進入校園零忍受。

法務部廉政署署長鄭銘謙表示，新竹市政府舉辦反毒宣導生動，警犬專業的表現吸引眾人眼光，讓同學們留下深刻印象，進一步認識毒品的危害。

警察毒品新竹
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

太陽既毒又辣！ 屏東墾丁紫外線破危險等級

2019-06-19 17:57

威力彩明天頭獎上看6.3億元

2019-06-19 17:04

肇事照→網美照？！正妹為閃三寶整車「犁田」 轉念擺拍萬人點讚

2019-06-19 20:00

工輔法明闖立院拚三讀 環團批官員護航換選票

2019-06-19 20:34

國際食品展 5千多攤位創紀錄

2019-06-19 20:06

要嚴肅看待疫情 陳其邁：8、9月才是登革熱的最大挑戰

2019-06-19 19:46

器捐默許制 衛福部改口：現階段無規畫

2019-06-19 19:17

男子心肌梗塞沒CPR自行送醫被救回 醫師大讚奇蹟

2019-06-19 18:42

影／台鐵改點第一天 旅客霧煞煞：不知道有改點

2019-06-19 18:38

憂非洲豬瘟入侵豬農減養 夏季肉品拍賣價降不下來

2019-06-19 18:31

天氣晴朗炎熱 台北氣溫飆36.7度創今年最高

2019-06-19 16:40

長輩失能增負擔？ 醫院推「復能多元服務」減家屬壓力

2019-06-19 16:15

精準療法再進化 如基因變異可適用十幾種癌症

2019-06-19 16:14

馬如龍死於神經內分泌腫瘤 醫師提醒有這些症狀要注意

2019-06-19 15:49

全世界年紀最大捐髓現身推廣 69歲依然運動跳舞登山

2019-06-19 15:42

新國病？肺癌蟬連癌症死因首位 醫：需團隊治療

2019-06-19 15:39

影／腦麻兒為愛不斷升級 變身生活職人

2019-06-19 15:38

3C狂推「黑屏模式」護眼？ 眼科醫：恐加深不適

2019-06-19 15:30

夏季總躲冷氣房 中醫：體熱積在身體更疲勞無力

2019-06-19 14:53

防司機過勞 客運業提議路線變更

2019-06-19 14:39

母湯啦！ 旅客用泡麵碗偷渡16顆日本水蜜桃被攔截

2019-06-19 14:39

男星拍外景遇蟲蟲危機 被小如沙的它咬一口竟差點截肢

2019-06-19 14:33

酷熱3天 周日雨來降溫

2019-06-19 14:32

台鐵改點 樹林─花蓮周六日增開4班普悠瑪

2019-06-19 14:32

基隆美食節起跑 林右昌邀民眾品嘗鎖管、魚蝦蟹美味

2019-06-19 14:26

北醫神秘「護心便當」 每天僅50份被秒殺

2019-06-19 14:26

熱島專題／新北比台北熱！朱立倫：要全台一起來降溫

2019-06-19 14:25

新北小卷、基隆鎖管之爭 侯友宜：一起合作行銷

2019-06-19 14:22

田寮洋鐵橋為生態轉彎 8月底有譜可望不賠錢

2019-06-19 14:15

熱島專題／夏天烤到爆 新北市限建留「風廊」給風走

2019-06-19 13:18

吃西瓜消暑 腎臟病患者差點喘不過氣來！

2019-06-19 13:15

六旬婦紋眉染C肝 醫師：新藥雖納健保但治療後仍需追蹤

2019-06-19 13:12

萬里蟹之爭 林右昌：基隆漁夫鍋比萬里只能吃蟹CP值高

2019-06-19 12:27

不要問你會怕！阿婆公車內撐傘 網曝：傘下有東西不能收～

2019-06-19 12:00

民眾被不明蟲子叮咬昏迷 過敏性休克送醫救回一命

2019-06-19 11:47

鳳頭潛鴨埤塘棲地施工破壞 鳥會籲依法裁罰恢復原貌

2019-06-19 11:46

新北樂活農園農作物受污染 蔬果檢測含鉛量超標

2019-06-19 11:41

青年參與社區夢想家計畫 23日報名截止

2019-06-19 11:28

航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28
看更多

熱門文章

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

2019-06-19 13:35

高雄為何沒錢防治登革熱？游淑慧：陳菊減列減列再減列

2019-06-19 13:30

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

2019-06-19 15:28

高雄市長買一送一？陳其邁南下防疫背影 網讚「帥到不行」

2019-06-19 16:50

今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五

2019-06-19 07:22

台鐵今起改點11重點一次看 「這班次」提早最多

2019-06-19 09:52

每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00

登革熱疫情「中央卡韓」 高嘉瑜批：韓國瑜的慣用伎倆

2019-06-19 14:00

一句話惹哭小孩 兒科醫師列出NG爛句

2019-06-19 07:09

吳德榮：極高溫持續再三天 周日梅雨鋒影響

2019-06-19 07:13

影／長期夜尿不在意 她左腎長滿結石

2019-06-19 11:19

陳其邁南下主持登革熱會議 韓國瑜：中央、地方聯手

2019-06-19 12:04

只有兩天！GODIVA冰淇淋買1送1來了

2019-06-19 16:25

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

救救我！保育動物困「牢籠」 牠被慘關31年

2019-06-19 00:37

航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

母湯啦！ 旅客用泡麵碗偷渡16顆日本水蜜桃被攔截

2019-06-19 14:39

一隻蚊子都治不好？王欣儀數字解讀：蘇打臉花媽、賴神

2019-06-19 12:24

萬里蟹之爭 林右昌：基隆漁夫鍋比萬里只能吃蟹CP值高

2019-06-19 12:27

政院批准登革熱防疫經費 高市府：感謝政院終於同意

2019-06-19 15:51

高市府鳳山防登革熱消毒臨時喊停 議員里長錯愕不滿

2019-06-19 12:04

高雄市府沒錢對付登革熱？ 前文化局長為市府算了一下帳

2019-06-19 11:38

韓國瑜要5300多萬登革熱防疫經費 陳其邁宣布批准

2019-06-19 15:50

暑假出國搶機票要快！多家航空限時優惠 票價0元起

2019-06-19 13:42

馬如龍死於神經內分泌腫瘤 醫師提醒有這些症狀要注意

2019-06-19 15:49

6/22起特價只有3天！85度C「一顆檸檬」同品項第二杯10元

2019-06-19 12:07

北醫神秘「護心便當」 每天僅50份被秒殺

2019-06-19 14:26

專家：國內現首例 推斷秋行軍蟲成蟲已化蛹

2019-06-19 12:42

萬鷺朝鳳山谷下發生的悲劇 「寒水潭春夢」療傷止痛

2019-06-18 21:03

韓國瑜因登革熱摃中央 黃偉哲：可以體諒父母官的心情

2019-06-19 12:13

蘇貞昌揶揄韓國瑜蚊子都管不好 郝龍斌：中央沒責任？

2019-06-19 13:46

聯晚之眼／秋行軍蟲入侵 台灣能做什麼？

2019-06-19 12:29

防治登革熱 陳其邁、韓國瑜一起現身金獅湖市場視察

2019-06-19 18:36

天氣炎熱加西南風沉降 3縣市19日高溫亮橙燈

2019-06-18 22:19

【親子教養】高偉峯／網路遊戲成癮與正向引導

2019-06-19 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／香港加油

2019-06-19 06:00

男子心肌梗塞沒CPR自行送醫被救回 醫師大讚奇蹟

2019-06-19 18:42

【生活的風景】默子／紅蔥頭飄香

2019-06-19 06:00

防客運司機過勞 業者提路線變更 公總：可評估

2019-06-19 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top