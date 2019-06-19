不願被口爆 新手媽媽竟被趕出家門

2019-06-19 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



一名新手媽媽網站貼文，抱怨另一半最近失心瘋似的堅持口交後要將精液射在她嘴裡，這實在超出她能接受的範圍，從結婚到現在約一年半，為這事已經爭吵過多回了，吵架時他會氣到歇斯底里而且不斷的朝她臉上和身上吐口水。

該名新手媽媽指出，目前請半年育嬰假留職停薪在家帶小孩，baby才剛四個月大，產後餵母奶，賀爾蒙影響和睡眠不足的關係，所以一直沒什麼性慾。但期間老公若有性需求，就算下體乾澀，插入時疼痛，也從來不會拒絕他。

在愛愛頻率上，正常體位和幫老公口交加起來，大約是兩週一至三次，相較於很多生產後數月甚至一年以上才開機的夫妻，並無不體恤老公的需求。

新手媽媽指出，上週深夜，幫老公口交完後，拒絕被射嘴裡，他竟然當場氣到把她拖出大門外，若不是baby哭鬧要喝奶，可能就被關在大門外一整夜了。

新手媽媽說，老公威脅再不答應讓他射在嘴裡，就要把她趕出家門，理由是他賺的錢較多，房子也是他買的，什麼都要聽他的照他的意思做，不然就要把她趕出去。

她覺得很荒謬，誰能告訴她「射嘴裡這件事」對男人真的有這麼重要嗎？

文張貼出後，引起熱烈討論，「看你老公這樣子以後應該會越來越嚴重(搞不好要你吞下去)，看是離婚還是讓他去花錢！！！」。「這種事需要憤怒到趕出家門？你還是離婚吧， 不然就幫他報名瑜珈班，等他骨頭夠軟Q的時候，他可以自己來」。

「這已經達家庭暴力標準了，可以申請保護令。只要不想做，他硬上就是犯下強暴罪，刑法第221 條（強制性交罪）對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者處三年以上十年以下有期徒刑」。

也有網友這麼建議「為了小baby，就忍耐一下，先讓他口爆一次，但不要把精液吞下去，而是找一個容器裝起來，然後找機會幫他加菜，放在食物裡，讓他自己嚐嚐嘉明(精液)的味道。如果他不喜歡吃的話，就跟他溝通講道理，所謂己所不欲、勿施於人。如果他喜歡吃的話，以後就這樣比照辦理，反正夫妻有難同當、有精同享，誰也沒佔誰便宜。」

性學博士、婦產科教授鄭丞傑指出，成年人性愛，要怎麼玩都可以，但一定要在雙方都同意的情況下，不可勉強對方。如果又因為性愛不滿足，遷怒對方，甚至出現暴力行為，將人推到門口外，關起大門，則就更有問題。

鄭丞傑說，性愛應該相互體諒，血氣方剛的男性如果兩週一至三次性愛，次數似乎有點少，大部分可能是一週兩三次，加上妻子正值產後哺育，性慾較低，性愛品質應該也不太好，這對男生來說，應該無法滿足需求。

至於有些男人為何喜歡口爆、顏射？鄭丞傑分析，應該與看A片有關，認為可以從中獲取征服感，「這才是我的人」、「這是我的地盤」，但從某種角度來看，這是一種極度藐視對方的性愛動作，但如果對方也OK，就沒有什麼大不了。

鄭丞傑說，口交可以說是一種廣義的接吻，有些女生無法接受，不想勉強自己，有些則覺得還可以，少部分人還覺得喜歡，其實只要彼此同意，不要勉強對方，口交就是性愛的一部分。