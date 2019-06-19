男子心肌梗塞沒CPR自行送醫被救回 醫師大讚奇蹟

2019-06-19 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



48歲吳姓男子日前從北部到苗栗找朋友，與友人吃飯、聊天時突然倒下失去意識，友人自行開貨車將他送至大千綜合醫院急診，確診為急性心肌梗塞，急救後恢復呼吸、心跳，院方緊急進行心導管手術，成功將他從鬼門關搶救回來；這起案例讓醫師也直呼「奇蹟！」

大千心臟內科醫師林智偉表示，發生心肌梗塞時，緊急心肺復甦術(CPR)是搶救生命的重要關鍵，同時也要聯繫救護車趕快送醫，吳姓病患的案例，在病發當下並沒有任何急救且自行送醫，到院時已無呼吸、血壓、心跳，且身體已發黑，能搶救回來並順利恢復出院真的是奇蹟。

他表示，時序已入夏，天氣溫度明顯升高，在炎熱環境下如未能適度補充水分，造成血液比平常濃稠，影響血管功能，容易形成血塊造成血栓；或進出冷氣房時，冷熱溫差大，血管急遽收縮，也易發生血栓，因此夏天需特別注意心肌梗塞發生。