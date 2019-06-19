憂非洲豬瘟入侵豬農減養 夏季肉品拍賣價降不下來

2019-06-19 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



過了端午節，算是豬品銷售的淡季，但彰化肉品市場近一個月裡，平均每公斤拍賣價格都在78元左右，比往年同期價格稍高，產業推估去年底開始養豬業擔心非洲豬瘟疫情擴散，減養並淘汰母豬，使得仔豬量短少，這樣的價格可能會持續到下半年。

溪湖吳姓居民指出，最近豬肉攤價格每斤85到90元，價格差不多，但也有民眾5月時買到每斤130元的三層肉，認為比年初買時貴30元，攤販指出，豬隻短少才會漲價。

彰化肉品市場總經理施明哲指出，往年這個時候的豬肉拍賣價格在每公斤70左右，但近年受疫苗、傳染病等因素影響，平均拍賣價格上漲，今年又受中國非洲豬瘟疫影響，台灣豬農預期心理，年初汰換老弱種母豬，生產的仔豬量減少，經過半年成長期，最近平日拍賣頭數約1600頭，比往年減短2、300頭，今年六月的拍賣量也是近五年同期中最少。

施明哲推測，國際豬價高漲，國內部分餐廳、團膳業者可能轉買國產豬肉，豬肉需求高，接下來有中元節、中秋節等節日，目前均價可能會繼續持續下去。