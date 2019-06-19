女星排隊拿門票摺紙飛機哄女兒 醫：這也是閱讀

2019-06-19 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



親子共讀一定要讀書？漂亮媽咪、女星鍾欣怡今現身國健署，分享某次出國旅遊，排隊等待進場，年幼的女兒早已不耐煩，她沒有請出「3C保母」，反而是從皮包拿出兩張門票，教女兒摺紙飛機，更傳授「飛得遠秘笈」，紙飛機起飛前要哈氣三下。兒科醫師感動地說，經驗分享及傳承也是閱讀。

國健署今日於官方臉書粉絲團舉辦「親子共讀 為孩子的未來朗讀」直播活動，邀請到藝人鍾欣怡與恩主公醫院兒科主治醫師許登欽攜手解答親子共讀的疑惑。鍾欣怡婚後育有二子，5歲女兒「小乖」和近2歲兒子「安安」，愛講故事的她在開個人直播時，常常被新手爸媽問怎麼講故事。

鍾欣怡笑著說，不會隨時帶著繪本，喜歡就地取材，如在路邊看到大樹，就會融合過去看過的童話，天馬行空的說故事，或拿著白紙一邊畫一邊說故事；對此，許登欽大為讚許，認為「無繪本」式說書，不僅可以訓練孩子想像力及創造力，當孩子能靜下心等媽媽畫畫，也可培養耐心。

門診中常會有爸媽問：「親子共讀要從幾歲開始呀？」，許登欽說，懷孕20周就可以說故事給胎兒聽，大聲念給自己聽，也能安定孕期焦慮的心情。孩子一出生最好的讀物是媽媽的臉，抱著孩子說話，讓寶寶看著媽媽的眼睛、感受媽媽的味道，這就是最棒的閱讀，是孩子的第一次閱讀這個世界。

4個月大的孩子開始看到什麼吃什麼，媽媽總擔心寶寶一直吃書是否有壞處，許登欽倒是很樂觀，這個階段的孩子眼中看到的東西都是「食物」，讓孩子咬咬書，也能培養他們愛上書籍，但建議選擇可以扯、可以咬、可以洗的布書，「不要傷到牙齦，就讓他吃吧！」

「我的孩子根本坐不住要怎麼親子共讀？」許登欽再次強調，親子共讀不是為了增加學問，重點是陪伴，和孩子說說話，孩子1歲後大多靜不下來，爸媽可以選用「手指謠」書籍，藉由手指搖中很短、很簡單手勢，一起互動一起玩遊戲。