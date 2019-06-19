首次沾毒年輕人居多 宮廟陣頭響應反毒

2019-06-19 16:49 中央社 台北19日電



食藥署今天公布統計顯示，首次濫用藥物年齡以20至29歲占多數，其次為30至39歲及19歲以下，顯示年輕族群是反毒重點。除校園、社區，也推動宮廟陣頭毒品防制。

衛生福利部食品藥物管理署107年度「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」年報顯示，首次濫用藥物年齡以「20至29歲」（占44.7%）居首位，連續5年之冠、其次為「30至39歲」（占24.2%）、「19歲以下」（占22.0%）居三，總計超過9成，以年輕族群居多。

食藥署管制藥品組科長吳敏華受訪時表示，另警方查獲毒品案件嫌疑犯中，近5年以第二級毒品嫌疑犯人數比例最高（占72.37%），其中安非他命占多數、其次為搖頭丸、大麻；第二級毒品各年齡層犯罪人口率分析結果，以24至29歲比率最高（每10萬人口約有嫌疑犯405人）。

台灣藥物濫用問題不僅年輕化，成癮性較高的第二級毒品案件103年至106年有逐年上升趨勢，107年微降。

吳敏華表示，年輕族群是未來經濟發展主力，應持續加強正確藥物濫用防制知識，幫助拒絕毒害並遠離毒品誘惑。以往食藥署辦理各種場域反毒宣導，校園、社區都投入很多資源，但沒有特別針對宮廟。

近年來宮廟反毒宣導逐漸受到重視，吳敏華表示，台灣道教宮廟家數至106年底共計9645家，接近便利商店家數（1萬662家），且相較於校園學生或一般社區民眾，宮廟族群獲得正確毒品防制知識的管道相對不容易，更值得關注。

食藥署107年開始與台灣紅絲帶基金會合作，推動「宮廟陣頭毒品防制宣導」，由紅絲帶基金會拜訪宮廟陣頭，並親自參與全台大型廟會繞境活動宣導反毒，今年仍持續推動，擴大宮廟宣導範圍。

吳敏華說，到宮廟宣導反毒絕對不是因為宮廟年輕人多、有較高濫用藥物風險，而是增加防制宣導管道。現在參與宮廟、陣頭的年輕人已非早期刻板印象認為的「愛玩」，很多年輕人是為了追求成就感，且也非常自愛。

斗六邢安宮宮主洪嘉駿表示，現今宮廟已不同以往刻板印象，逐漸走向制度化，且維持良好形象，呼籲更多宮廟陣頭響應反毒，除認同台灣特有宮廟文化，也彰顯政府與民間攜手堅決反毒決心。