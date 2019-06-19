精準療法再進化 如基因變異可適用十幾種癌症

2019-06-19 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



「精準療法」再進化，國內肺癌治療權威蔡俊明教授指出，新一代標靶藥物於這一兩年問世，美國癌症醫學會曾發表一種可治療十幾種癌症的單一口服標靶新藥，癌友需先接受次世代基因定序，一旦確認NTRK基因變異，就可用藥，有效率高達七成八，明顯高於現有標靶藥物。

臨床研究顯示，適用該口服抗癌新藥的癌友比率相當低，僅約百分之一點五的癌症患者體內NTRK基因變異，如確定適用，反應率相當高，近八成，其中一成七患者腫瘤完全不見了。

特別的是，該藥物臨床人體試驗研究僅收治55名癌症患者，與相關癌症新藥研究動輒數百人，甚至上千人受試者相較，人數明顯少了許多，但治療成效顯著，美國FDA破例核准此新藥。又因治療效果顯著，早已刊登於新英格蘭雜誌。

截至目前為止，美國FDA共核准了此口服抗癌精準藥物逾十種癌症適應症，包括肺癌、甲狀腺癌、胃癌、大腸癌等常見癌症，只要體內某特定蛋白基因變異，不管腫瘤長在哪個部位，用藥後均有一定的反應率。

蔡俊明表示，臨床觀察發現，適用此新藥的癌症與癌症盛行率成反比，至於越少見的癌症，則適用比率就越高，例如，乳腺分泌癌患者幾乎百分之百NTRK基因變異，可使用新藥。

相較之下，國人常見的大腸癌、肺癌、乳癌等癌友中，NTRK基因變異機率就相當低，以肺癌為例，僅約百分之三，以北榮為例，截至目前為止，也只收治一名適用肺癌病友，日本篩檢兩千多名肺癌患者，就只找到一人可用新藥。

至於，此新藥是否跟其他標靶藥物一樣，癌友用一段時間後，產生抗藥性問題，蔡俊明說，「可能也會」，但目前癌友使用的時間還不夠久，臨床經驗有限，現有資料顯示，七成一患者使用一年後仍維持有效，至於抗藥性，仍無法得到結論。