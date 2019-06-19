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馬如龍死於神經內分泌腫瘤 醫師提醒有這些症狀要注意

2019-06-19 15:49聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

媒體報導資深演藝人員馬如龍大哥因罹患神經內分泌腫瘤而過世，什麼是神經內分泌腫瘤？醫師表示，神經內分泌腫瘤的診斷不容易，一般生長較慢，惡性度不高，但也有惡性強的容易轉移，如果有熱潮紅、腹痛、腹瀉、低血糖、盜汗等症狀，應盡速就醫。

台南安南醫院消化科蔡坤峰醫師表示，神經內分泌腫瘤至目前為止其發生原因仍未明，但其發生率有逐漸增加趨勢，通常好發於40～69歲年齡層朋友，其中男性比例高於女性，其發生跟人體神經系統分布有關，約6成生長在胰臟或胃腸道，其次則生長在肺部或支氣管。

蔡坤峰也說，根據其荷爾蒙分泌情況及有無症狀，神經內分泌腫瘤可分為第一種功能性腫瘤，特別是胰腸胃道腫瘤，時常以熱潮紅、腹痛、腹瀉、低血糖、盜汗等症狀表現，另一種則為非功能性腫瘤，因其往往沒有症狀，因此發現時往往較嚴重且合併轉移。

蔡坤峰表示，此類腫瘤相當不易診斷，通常從發生到診斷約需5~6年時間，但隨著健檢與內視鏡檢查的更加普及化，某些生長於消化道之神經內分泌腫瘤得以早期發現，並且可透過內視鏡手術切除。

蔡坤峰表示， 此類腫瘤如何治療要看病人腫瘤位置大小與組織之分化狀況，雖然神經內分泌腫瘤通常來說病程緩慢、存活期率高，但因不同期別之因，治療方式也大不相同。若組織切片分化良好（G1）或是分化中度（G2），因腫瘤生長速度較慢，通常會建議病人手術或合併荷爾蒙療法治療，如此更能有效控制腫瘤惡化並兼顧病人生活品質。

目前健保給付已通過新型長效型體抑素，可針對神經內分泌瘤之症狀進行控制，至於分化不良期別（G3）因惡性度高，必需考慮化療或標靶治療，目前部分類型的神經內分泌瘤可申請健保標靶治療，然而還是老話一句，預防勝於治療，早期診斷早期治療乃千古不變原則。若自身發現連續數月反覆腹痛、腹瀉、盜汗和不明原因低血壓跟低血糖，自身就要有所警覺。

最後，蔡坤峰醫師強調，神經內分泌腫瘤多屬低惡性度預後佳，不過仍有潛在的惡性化轉移風險，當有所懷疑就要趕快至醫院進行完整抽血與影像內視鏡檢查，以能早期發現治療，安南醫院目前已具備完整檢查診斷工具跟治療藥物，可提供病人們完整治療，當發現有異狀，建議盡快就醫檢查。

資深演藝人員馬如龍大哥因罹患神經內分泌腫瘤而過世，圖為另名患者的腫瘤。圖／安南醫...
資深演藝人員馬如龍大哥因罹患神經內分泌腫瘤而過世，圖為另名患者的腫瘤。圖／安南醫院提供
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台南安南醫院消化科蔡坤峰醫師。圖／安南醫院提供
台南安南醫院消化科蔡坤峰醫師。圖／安南醫院提供
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腫瘤腹痛醫師
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