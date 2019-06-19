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新國病？肺癌蟬連癌症死因首位 醫：需團隊治療

2019-06-19 15:39聯合報 記者趙容萱╱即時報導

肺癌死亡人數從前年起，超越肝癌，蟬連國人癌症死因首位，成為新國病。台中榮總胸腔內科主任張基晟醫師說，根據健保的數據顯示，近幾年來台灣罹患肺癌的人數不斷增加，每年因肺癌失去生命的人已經超越肝癌，成為癌症死亡原因的第一名。肺癌是一個需要多專科團隊治療的疾病，才能替病人爭取最大的權益。

台中榮總胸腔內科主任張基晟醫師說，肺癌是一個需要多專科團隊治療的疾病，發現腫瘤時需要多種的影像檢查評估包括電腦斷層、核磁共振、全身骨骼掃描、正子造影等等，除了胸腔內科醫師，病人可能需要胸腔外科醫師開刀，開完刀需要病理科醫師區分腫瘤的類型，癌細胞是否有侵犯淋巴結，檢體需要其他的分子生物或基因檢測。

之後可能需要放射腫瘤科醫師進行放射線治療，部份病人發生腦轉移，需要神經外科醫師評估開刀或伽瑪刀立體定位放射手術，還可能需要骨科醫師處理骨轉移，皮膚科醫師處理標靶藥物的皮膚副作用，耳鼻喉科醫師處理腫瘤引起的聲帶麻痺等。

張基晟指出，台中榮總擁有完整且經驗豐富的肺癌照護團隊，提供最佳照護品質，是中部地區每年肺癌病例診斷最多也是開刀最多的醫院，隨著多項治療技術與藥物的進步，讓肺癌的治療成效有明顯的改善，同時也凸顯結合多種治療方式的重要性，肺癌的治療不能單靠一位醫師，需要完整的團隊，提供全方位的醫療照護，才能替病人爭取最大的權益。

台中榮總擁有完整且經驗豐富的肺癌照護團隊。圖／台中榮總提供
台中榮總擁有完整且經驗豐富的肺癌照護團隊。圖／台中榮總提供
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