新國病？肺癌蟬連癌症死因首位 醫：需團隊治療

2019-06-19 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



肺癌死亡人數從前年起，超越肝癌，蟬連國人癌症死因首位，成為新國病。台中榮總胸腔內科主任張基晟醫師說，根據健保的數據顯示，近幾年來台灣罹患肺癌的人數不斷增加，每年因肺癌失去生命的人已經超越肝癌，成為癌症死亡原因的第一名。肺癌是一個需要多專科團隊治療的疾病，才能替病人爭取最大的權益。

台中榮總胸腔內科主任張基晟醫師說，肺癌是一個需要多專科團隊治療的疾病，發現腫瘤時需要多種的影像檢查評估包括電腦斷層、核磁共振、全身骨骼掃描、正子造影等等，除了胸腔內科醫師，病人可能需要胸腔外科醫師開刀，開完刀需要病理科醫師區分腫瘤的類型，癌細胞是否有侵犯淋巴結，檢體需要其他的分子生物或基因檢測。

之後可能需要放射腫瘤科醫師進行放射線治療，部份病人發生腦轉移，需要神經外科醫師評估開刀或伽瑪刀立體定位放射手術，還可能需要骨科醫師處理骨轉移，皮膚科醫師處理標靶藥物的皮膚副作用，耳鼻喉科醫師處理腫瘤引起的聲帶麻痺等。