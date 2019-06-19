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夏季總躲冷氣房 中醫：體熱積在身體更疲勞無力

2019-06-19 14:53聯合報 記者羅真╱即時報導

夏季高溫炎熱，但可不適合終日躲在冷氣房。中醫師表示，躲進冷氣房看似消暑，實則將體熱鬱積在體內，提升悶熱、疲累、沒活力、沒食慾等症狀。若工作上無可避免久待冷氣房，建議多補充不冰的白開水，同時可每天喝一到兩杯的帶皮生薑茶，以改善氣血循環，更有精力面對挑戰。

中醫師賴睿昕表示，炎熱環境會使人體啟動排汗機制，藉此排掉體內累積的熱能，但若立即躲進冷氣房，就會將原本應散掉的熱鬱積在體內，使人悶熱、疲勞、頭痛、噁心、沒食慾以及出現腸胃道症狀。喝冰飲帶來的效果也很類似，涼水喝下肚的剎那雖然清涼，但此舉會讓體表毛孔關閉，人體因而無法藉由汗水帶走體熱，反倒提升中暑的機率。

如果自身剛好有高血脂、沒有補充適當水分，這時又處在冷氣房加速水分蒸散，就會使體內血液黏稠度變高、微循環更差，除了造成疲勞、頭暈，嚴重還可能發生血栓。

賴睿昕表示，如果工作上需要長時間待在冷氣房，但又不想讓體熱鬱積體內、血液循環變差，這時可多喝不冰的白開水散去體熱，同時可藉由帶皮生薑強化身體動能、推動氣血。

生薑皮性味辛涼、微寒、止汗，而生薑肉性味辛溫、發表散寒、溫胃止嘔，因此帶皮吃生薑，可同時獲得涼熱平衡的功效。簡單的吃法是，取一兩片帶皮生薑，加上少許茶葉，再沖入約300毫升的熱水，每天喝上一到兩杯，就能改善氣血循環、預防冷氣房中暑，綠茶所含的兒茶素也有助清除體內代謝廢物。不過，要注意薑不能吃過量，食用過多的薑可能會引起胃火旺。

薑除了內服，還可以外敷。賴睿昕表示，可將老薑、洋蔥切碎搗爛，用小火炒熱後再加點酒炒一下，接著用紗布包住，並熱敷在疼痛處，如此就能溫經通絡、散寒解表、止痛消腫。

中醫師表示，躲進冷氣房看似消暑，實則將體熱鬱積在體內，提升悶熱、疲累、沒活力、沒...
中醫師表示，躲進冷氣房看似消暑，實則將體熱鬱積在體內，提升悶熱、疲累、沒活力、沒食慾等症狀。若工作上無可避免久待冷氣房，建議多補充不冰的白開水，同時可每天喝一到兩杯的帶皮生薑茶，以改善氣血循環，更有精力面對挑戰。示意圖。本報資料照片
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中醫中暑
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