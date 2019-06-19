男星拍外景遇蟲蟲危機 被小如沙的它咬一口竟差點截肢

2019-06-19 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



暑假即至，大小朋友都愛往戶外跑，恙蟲也虎視眈眈地在草叢中等待「美食」上門。外景達人、性格男星亮哲今現身疾管署，分享在東南亞拍攝外景，不慎遭恙蟲叮咬，但當時根本不認識恙蟲病，即使發燒也沒就醫，回國被醫師臭罵一頓，才知道再晚就要截肢了，甚至可能因此死掉。

疾病管制署今（19）日於「1922防疫達人」官方臉書舉辦「恙蟲來了！」直播活動，邀請藝人亮哲與疾管署防疫醫生林詠青一起分享恙蟲防疫知識。亮哲在節目中首次分享自身的慘痛經驗，希望讓喜歡戶外活動的民眾有所警覺，幫助民眾遠離恙蟲病的威脅。

經常在叢林、海外冒險的亮哲說，以前拍外景不喜歡拘束感，總是短袖短褲輕裝上陣，不料幾年前在斯里蘭卡錄製節目，被恙蟲咬一口，幾天後就開始發燒，身體被旁人接觸就會刺痛，發現小腿上有一個焦痂傷口，患部腫了三倍以上，連走路也會痛，但為趕拍外景，他強忍不適。

直到回國才看醫師。亮哲說，醫師一看到他就破口大罵，為何沒有即刻處理，患部接近蜂窩性組織炎狀態，再晚就要截肢，在醫師施打抗生素及傷口清創下，才免於發生併發症的風險。像亮哲一樣被恙蟲叮咬的人其實不少，恙蟲病流行遍布亞洲、大洋洲，除東南亞國家，連日韓也都有疫情。

台灣全年都有恙蟲病病例發生，恙蟲病每年6至7月為高峰期，截至今年6月18日為止，共計132例恙蟲確定病例。據疾管署近四年資料顯示，全台各縣市皆有恙蟲病病例，每年病例數約350例至500例，其中以台東縣、澎湖縣、花蓮縣、高雄市及金門縣較多。

林詠青說，一旦遭帶有立克次體的恙蟎叮咬就有感染恙蟲病的風險。患者會出現持續性高燒、頭痛、背痛、出疹、淋巴結腫大，症狀和一般感冒或腸胃炎雷同，此疾病的重要特徵是恙蟎叮咬處通常會有無痛性焦痂，未經抗生素治療，可能誘發肺炎、器官衰竭，死亡率最高可達60%。