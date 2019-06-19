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北醫神秘「護心便當」 每天僅50份被秒殺

2019-06-19 14:26聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

北醫附醫近期推出「護心便當」，裡頭完全沒有任何米飯，但每天中午僅推出50份馬上被員工買光，外人想買還得靠運氣，被譽為最神秘的便當，北醫附醫營養室說，該便當採麥德飲食（MIND Diet）加上得舒飲食（DASH），依研究顯示能防失智加心血管疾病，但不能僅吃中餐，三餐都要秉持麥德＋得舒飲食，長期下來並配合運動才能維持健康。

近年國人推崇健康飲食，美國洛許大學醫學中心4年前發表新型飲食型態「麥德飲食」，研究發現對預防失智症具有良好效果，研究追蹤使用麥德飲食型態的老年人長達5年，發現使用麥德飲食的老年人與一般老年人相比，認知功能年輕7.5歲，且即使不是阿茲海默症高風險群，同樣也延緩認知功能退化的速度。

得舒飲食則與地中海飲食類似，得舒飲食主要是以全穀根莖類作為主食，如糙米、地瓜、薏仁等，以及天天5＋5蔬果、低脂奶或無糖含渣豆漿、紅肉改白肉、每天1份堅果。根據研究顯示，連續採得舒飲食的高血壓患者，收縮壓能降低11.4毫米汞柱、舒張壓降5.5毫米汞柱。

北醫附醫營養室主任蘇秀悅說，過去營養便當的設計，通常只會採一種飲食方式，這次嘗試搭配2種飲食方式，推出「FUN心簡餐」，得舒飲食與麥德飲食的模式不同，麥德主要是要用橄欖油，且建議吃雞肉或是魚肉，得舒飲食則是蔬菜、水果的量非常多，把2種飲食方式結合後，讓民眾能同時享有2種飲食方式的優勢，也能達到相同的飲食效果，重點是「好吃」。

蘇秀悅說，FUN心簡餐的主食是地瓜，依照得舒飲食的建議，以全穀根筋類作為主軸，因此整個便當中並沒有米飯，並給予4到5份的蔬菜，再加上炒過的堅果，另搭配麥德飲食的主餐雞肉，且該雞肉有特別用香料醃過，口感不老也不死板，一份便當熱量550大卡。

蘇秀悅說，很多人會認為健康飲食就是「去油」「去鹽」，事實上是要用好油，鹽巴適量即可，像是FUN心簡餐鹽巴量極低，絕對不超過6公克，所有的菜色則是透過「烤」來逼出食物的原味，且營養素也不會因此流失，幾乎不用多做調味，頂多再加一點點黑胡椒粉就很夠。

蘇秀悅表示，一般民眾若是想比照辦理，每天吃麥德＋得舒便當，也可以依樣畫葫蘆，一個便當中可以裝半個烤地瓜，或是帶半碗白飯，其他1／3是蔬菜，可以多樣一些，若是帶前一天晚上吃的剩菜，記得一定要過水，再帶一個手掌心大小的魚肉或是雞肉，男性所需熱量多一些，可以帶到一碗飯，肉可帶到一個手的大小。

蘇秀悅說，由於得舒飲食的鉀離子相對高，若是血鉀高的民眾需要注意，她也提醒，健康飲食必須要長期吃才有用不然只是單點吃是沒有效果的，像是得舒飲食依照研究就必須要連續吃8周以上才能看到血壓改善，另外，若是對於健康飲食有疑慮，也可請益營養師，依照食量等打造菜單。

北醫附醫營養室推出的護心便當，裡頭的主食為地瓜，搭配烤的蔬菜，以及炒過的堅果，達...
北醫附醫營養室推出的護心便當，裡頭的主食為地瓜，搭配烤的蔬菜，以及炒過的堅果，達到得舒以及麥德飲食建議方式。記者陳雨鑫／攝影
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北醫附醫營養室近期推出神秘的護心便當，每天僅50份，中午一推出就被秒殺。記者陳雨...
北醫附醫營養室近期推出神秘的護心便當，每天僅50份，中午一推出就被秒殺。記者陳雨鑫／攝影
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