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熱島專題／新北比台北熱！朱立倫：要全台一起來降溫

2019-06-19 14:25聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

熱爆了，不少人直覺台北市熱島最嚴重，不過，攤開2018年大台北夏至熱島效應圖，最高溫的深紅色並不在盆地中央的台北市，而是集中新北市的三重、蘆洲、新莊及板橋一帶，讓不少民眾大吃一驚。新北市前市長朱立倫今受訪表示，新北市6前年就開始針對熱島降溫展開計畫，包括風廊示範、綠化及海綿城市等，他表示，環境變遷應全台一起來。

新北市2015年使用經發局節電經費，啟動「新北市核心都會區減緩熱島指導計畫暨策略點改善規畫」，由文化大學建築及都市設計系主任張效通主持，他利用NASA Landsat8這顆衛星資料繪製熱島地圖。

拿1990年、2000年及近年夏季熱島圖相比，台北市似乎稍微改善，新北市的三蘆、新莊板橋等地則越來越紅，張效通採保守解釋，「不敢說台北熱島變好，而是新北熱島加劇」。

張效通表示，當然台北市也在努力，包括大眾運輸捷運系統的完備，及增加公園綠地等，都有不小改善作用，但不敢說台北變好，只能說是新北情形加劇。

張效通說，探討新北熱島十幾年來加劇的原因，包括建築物比較密集、土地利用扎實，工業、住宅及商業混雜在一起，狀況很嚴重，道路也比較狹小，棟與棟之間間隔小，加上大量工廠鐵皮反射，及綠化等公園比較少。

確實，早期中南部人口來台北發展，多落腳三重及永和，並拓展至周圍。三蘆、新莊、板橋及中永和公寓密佈，且建物都沒有留綠地，均屬硬鋪面，方圓幾百公尺內，見不到一塊可透水、保水的地；房屋腳邊是水泥灌製的排水溝，緊接著就是馬路，也無行道樹，除非遇到公園。

另張效通說，如果從大區域面來看，台北市的夏天以東風為主，把台北的熱吹到新北，又碰到觀音山，就無法散掉；加上三蘆新莊夏季是北風及西南風這兩種風，和東風在這撞在一起，有加成作用。

對此，新北市前市長朱立倫今受訪表示，熱島造成都市過熱，對環境有很大的影響，新北市6年前就開始完整的計畫，包括板橋江翠北岸在規畫設計就要求留風廊，建築從矮胖變高瘦，讓大漢溪、新店溪風可以進來降溫。

朱立倫也說，新北市很多新開發區也強調海綿城市，讓水可以留在城市降溫。他說，北、中、南台灣都有大都會，新北在都市計畫、設計及綠化、綠建築，海綿程式等作法，整個城市已經非常重視，台灣應該一起來才能把熱島降到最低。

●看更多報導：「寶島變熱島 都市在發燒」

大台北2000年夏至熱島地圖。圖／文大建築及都市設計教授張效通提供
大台北2000年夏至熱島地圖。圖／文大建築及都市設計教授張效通提供
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大台北1990年夏至熱島地圖。圖／文大建築及都市設計教授張效通提供
大台北1990年夏至熱島地圖。圖／文大建築及都市設計教授張效通提供
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大台北2018年夏至熱島地圖。圖／文大建築及都市設計教授張效通提供
大台北2018年夏至熱島地圖。圖／文大建築及都市設計教授張效通提供
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綠建築朱立倫
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