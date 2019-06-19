田寮洋鐵橋為生態轉彎 8月底有譜可望不賠錢

2019-06-19 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵局在田寮洋濕地的鐵路橋改建計畫，去年工程啟動後因35米高的「脊背橋」恐衝擊當地生態、農村型態，台鐵局本月初敲定暫緩計畫。據了解，全案最新進度已由顧問公司變更設計作業，預計8月底送新北市水利局審查，對於廠商原計將賠7000多萬元，初步估計可在原計畫經費中調整。

台鐵第三雙溪及新社橋，位在貢寮站南側田寮洋濕地，由於20年來氣候極端異常、橋面通水段面積不足，每逢颱風豪雨洪水就會漫過鋼軌面，或路基遭掏空、道碴流失，為避免溢淹情況持續發生，台鐵去年啟動改建計畫，擬耗資7.4億元經費，在舊橋旁興建新橋，橋梁底高抬高2.5公尺。

不過，由於新橋長達486米，原本至少需要三座橋墩，才能撐起橋面，台鐵局申請河川工程時，新北市水利局建議橋墩「僅落一墩」，台鐵為此設計為單塔脊背橋，在橋塔兩側以鋼索拉起橋面，但就會有高達35米的橋塔，引發當地生態團體擔憂。

一年來，台鐵局為了當地是生態環境豐富的濕地環境，改以低噪音工法處理汙水排放。台鐵局本月初敲定配合調整方向，朝取消脊背橋方向，請顧問公司進行約半年水理分析。

據了解，台鐵已委託中興顧問公司，進行橋梁變更設計，包含增加2座橋墩後的水理分析，預計8月底可完成，將送新北市水利局審查。台鐵局也將與林務局、特生中心合作，營造鐵路交通、生態保育的連結。