熱島專題／夏天烤到爆 新北市限建留「風廊」給風走

2019-06-19 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



大台北是盆地，熱散不出去加劇熱島效應；都市內的風廊及水廊是降低熱島的最重大尺度因素，但高樓擋風或河川及溝渠加蓋都將銳減其效益。新北市在2013年訂定新北市板橋江翠北側地區都市設計審議原則，限制「水岸第一排」垂直河道面的建築最大面寬僅能蓋7成，且全區建築需退縮4公尺作為人行道，即風不只進得來，更留有走廊可深入城市。

江翠北側是一整塊總計超過80公頃重畫區，新北市城鄉局以此作為風廊示範地，目前共有19個建案。參與其中建案的建築師林秀芬表示，若建築面量體大，容易形成風切，對行走在人行道的舒適感「極差」，且有礙都市景觀。

林秀芬說，位於水岸第一排建築還需要進行方圓500公尺內的風模擬，建築物中間有空隙，有助疏通建築物的熱能，這些好處也要與業主溝通。此外，由於現在模擬的周圍都空曠重畫區，建議未來應全區再檢討。

值得一提的是，該審議原則不像綠建築有許多獎勵方案，並沒有提供容積獎勵；新北市先斬過這關，城鄉局長黃一平說，若中央有母法架構「我們當然支持」。

新北市2015年使用經發局節電經費，啟動「新北市核心都會區減緩熱島指導計畫暨策略點改善規畫」，計畫主持人、文化大學建築及都市設計系主任張效通表示，除了河廊是一級風廊，都市內部也要有二級風廊串連導風。

張效通說，新北市房屋稠密、路面很窄，即便不可能短時間內重新做大幅度街區調整，但透過主要幹道帶狀的綠化，甚至大型公園綠化，種植闊葉喬木，其蒸散作用可造成熱對流，產生風、提升風速，不僅改善人類體感，還有機會與河廊的風串連，將風帶進都市內部。