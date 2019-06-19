吃西瓜消暑 腎臟病患者差點喘不過氣來！

2019-06-19 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



天氣炎熱，許多民眾最近經常吃西瓜消暑，但醫院腎臟科門診也因此出現多位腎臟病老患者，抱怨手腳嚴重水腫，「胖了7、8公斤」一問之下，發現原來是貪吃西瓜吃，造成體內水分無法順利排出而四肢水腫，甚至還有患者因肺水腫就醫，因此醫師特別提醒腎臟病患者切勿貪圖口腹之欲而賠上健康。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任指出，65歲林婦患有糖尿病及高血壓，每周定期洗腎治療3天，但最近洗腎時，發現體重比平常多5公斤，一問之下，得知林媽媽最近因狂嗑西瓜，導致全身水腫，體重也異常飆升，趕緊提醒她應節制飲食，才不致影響透析療程。

但林婦回家後仍不忌口，日前就在家突然喘不過氣而送醫急診，並診斷出罹患肺水腫，血氧濃度低至90%以下，經緊急洗腎才穩定病情，她也嚇得乖乖遵照醫囑，不敢再貪吃。

林軒任說，西瓜雖然極富維生素A、維生素B群、鉀、鎂、磷、β-胡蘿蔔素、茄紅素等營養素，可提升身體抗氧化能力，也具降血壓功效，但本身也是糖分及水分含量高的水果，以林婦而言，因同時患有糖尿病和腎臟病，在短期內吃進太多西瓜，反而會使血糖升高，增加腎臟負擔。

他強調，慢性腎臟病患者吃進過多西瓜，西瓜本身含水量極大，會使得體內水分超量蓄積，容易導致體內的水、電解質、酸鹼平衡失調，使水分無法排出，進而增加腎臟負擔，並進一步誘發肺水腫、心臟衰竭等嚴重併發症，甚至嚴重的話有致命風險。