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六旬婦紋眉染C肝 醫師：新藥雖納健保但治療後仍需追蹤

2019-06-19 13:12聯合報 記者簡浩正╱即時報導

民眾治療C肝無需再等，但治療後仍應後續回診追蹤。衛福部日前宣布，6月起放寬C肝新藥給付條件，只要驗出病毒就可治療，無需等待六個月。胃腸肝膽科醫師說，民眾C肝治療過後，雖體內病毒量不存在，可降低罹患肝癌的風險，但仍較一般人為高，因此癒後定期追蹤不可少，並小心併發肝硬化或食道靜脈曲張等症狀。

65歲陳姓婦人多年前因紋眉感染C型肝炎，後接受口服抗病毒藥物治療，也遵醫囑接受按時追蹤，但上個月回診時，超音波檢查發現肝腫瘤約1.2公分，確診為早期肝癌，所幸及早發現、目前治療後已痊癒。

收治該婦人的羅東博愛醫院胃腸肝膽科主治醫師何欣玲表示，C肝雖可以治療，但治療後因身體無法產生保護性抗體，若後續使用或輸入到受汙染針具、注射器或血液、滅菌不完全之器械，如刮鬍刀、牙刷、指甲剪、刮痧板等，仍有再度感染C肝的風險。

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏表示，據衛福部死因統計，肝癌為我國癌症主要死因第二位，僅次於肺癌。由於肝癌早期沒有症狀，因此常被忽略，然而C型肝炎患者亦是罹患肝癌的危險族群，應鼓勵患者及早接受治療。

何欣玲說，肝臟是沉默的器官，一旦感染就有可能進入慢性肝炎、肝硬化、肝癌等肝病三部曲，若等到有任何徵兆才就醫，通常為時已晚。假若肝功能、超音波檢查皆正常，只要定期追蹤即可，並每3至6個月抽血檢查肝功能及胎兒蛋白；此外，切勿服用不明的草藥或偏方，以免造成肝臟的負擔。

健保署宣布，6月1日起放寬C肝口服藥健保給付治療門檻，條列如下：

一、 C肝抗體（Anti-HCV）陽性者，無需等待六個月

二、 新增12至18歲青少年C肝基因1型患者的口服藥物健保給付

三、 擴大給付泛基因型、泛纖維化及不含蛋白酶抑制劑之新型C肝口服藥物

醫師呼籲，C肝雖可治療，但治療後若使用或輸入到受汙染針具、注射器或血液、滅菌不完...
醫師呼籲，C肝雖可治療，但治療後若使用或輸入到受汙染針具、注射器或血液、滅菌不完全之器械，仍有再度感染C肝的風險。圖／羅東博愛醫院提供
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