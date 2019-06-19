桃園機場各單位員工 捐2380雙舊鞋助非洲居民

2019-06-19 12:46 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



由采盟免稅店發起的捐舊鞋活動，獲得桃園機場各單位員工熱烈響應，總共募得2380雙舊鞋，將轉送至非洲給有需要的居民。

舊鞋捐贈儀式19日上午11時30分在桃園機場第2航廈入境大廳舉行，由桃園機場公司總經理林祥生、桃園機場公司副總經理洪玉芬、采盟免稅店董事長古素琴、采盟免稅店總經理陳歆、桃園機場公司業務處處長李俊德、舊鞋救命基督關懷協會秘書長劉兆雯人共同參加。儀式中林祥生總經理把代表的10袋舊鞋，捐贈給劉兆雯秘書長接受。

采盟免稅店今年已經第3次舉辦舊鞋救命愛心募鞋活動，活動從6月10日至6月14日，獲得桃園機場各單位員工熱烈迴響與支持，短短5天，就募得了2380雙舊鞋。

采盟免稅店員工同時擔任志工，負責舊鞋的募集、整理與裝袋作業。此外，收到每雙舊鞋，采盟免稅店會捐出30元的運費給舊鞋救命關懷協會，協助把舊鞋送到非洲。

桃園機場公司總經理林祥生表示，這是桃園機場內所有工作同仁們共同參與的愛心公益活動，一起向世界傳遞愛與關懷。