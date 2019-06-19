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桃園機場各單位員工 捐2380雙舊鞋助非洲居民

2019-06-19 12:46聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

由采盟免稅店發起的捐舊鞋活動，獲得桃園機場各單位員工熱烈響應，總共募得2380雙舊鞋，將轉送至非洲給有需要的居民。

舊鞋捐贈儀式19日上午11時30分在桃園機場第2航廈入境大廳舉行，由桃園機場公司總經理林祥生、桃園機場公司副總經理洪玉芬、采盟免稅店董事長古素琴、采盟免稅店總經理陳歆、桃園機場公司業務處處長李俊德、舊鞋救命基督關懷協會秘書長劉兆雯人共同參加。儀式中林祥生總經理把代表的10袋舊鞋，捐贈給劉兆雯秘書長接受。

采盟免稅店今年已經第3次舉辦舊鞋救命愛心募鞋活動，活動從6月10日至6月14日，獲得桃園機場各單位員工熱烈迴響與支持，短短5天，就募得了2380雙舊鞋。

采盟免稅店員工同時擔任志工，負責舊鞋的募集、整理與裝袋作業。此外，收到每雙舊鞋，采盟免稅店會捐出30元的運費給舊鞋救命關懷協會，協助把舊鞋送到非洲。

桃園機場公司總經理林祥生表示，這是桃園機場內所有工作同仁們共同參與的愛心公益活動，一起向世界傳遞愛與關懷。

桃園國際機場約有200個單位共3萬名工作人員，每日為來自世界各地的旅客們服務。許多員工特別整理出家中不穿的鞋子，一起參與愛心募鞋活動。因為大家所捐出的舊鞋可以幫助非洲赤貧地區的民眾，特別是孩童，免於因赤腳受到沙蚤侵蝕雙腳，導致破傷風致命。另一個意義是惜物，讓已過時或不穿的舊鞋，能被有效地再使用。

由采盟免稅店發起的捐舊鞋活動，獲得桃園機場各單位員工響應，總共募得2380雙舊鞋...
由采盟免稅店發起的捐舊鞋活動，獲得桃園機場各單位員工響應，總共募得2380雙舊鞋。19日上午11時30分舉行捐贈儀式，由采盟免稅店董事長古素琴（右起）、舊鞋救命基督關懷協會秘書長劉兆雯、桃園機場公司總經理林祥生等人共同參加。記者陳嘉寧／攝影
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由采盟免稅店發起的捐舊鞋活動，獲得桃園機場各單位員工響應，總共募得2380雙舊鞋...
由采盟免稅店發起的捐舊鞋活動，獲得桃園機場各單位員工響應，總共募得2380雙舊鞋。19日上午11時30分舉行捐贈儀式，由舊鞋救命基督關懷協會秘書長劉兆雯（右起）、采盟免稅店董事長古素琴、桃園機場公司總經理林祥生、桃園機場公司副總經理洪玉芬、采盟免稅店總經理陳歆等人共同參加。記者陳嘉寧／攝影
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由采盟免稅店發起的捐舊鞋活動，獲得桃園機場各單位員工響應，總共募得2380雙舊鞋...
由采盟免稅店發起的捐舊鞋活動，獲得桃園機場各單位員工響應，總共募得2380雙舊鞋。19日上午11時30分舉行捐贈儀式，由舊鞋救命基督關懷協會秘書長劉兆雯（右起）、采盟免稅店董事長古素琴、桃園機場公司總經理林祥生、桃園機場公司副總經理洪玉芬、采盟免稅店總經理陳歆、桃園機場公司業務處處長李俊德等人共同參加。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場非洲愛心
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