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心肌梗塞只用貨車送醫 身體發黑奇蹟救回一命

2019-06-19 12:52中央社 苗栗縣19日電

48歲吳姓男子從北部到苗栗訪友，用餐時突然急性心肌梗塞，失去生命跡象，友人未施做CPR就急忙送醫，到院時身體已發黑。大千醫院緊急搶救，撿回一命，醫生直呼「奇蹟」。

苗栗大千綜合醫院心臟內科醫師林智偉今天表示，當患者出現急性心肌梗塞時，除了必須馬上施做心肺復甦術（CPR）之外，還要同時聯繫救護車送醫，是搶救生命的重要關鍵，但吳男這起案例，這2件事情都沒有做到。

家住北部的吳男，日前到苗栗訪友，與友人一起吃飯、聊天，突然無預警倒下失去意識，友人見狀自行把吳男抬上貨車，直接送到急診室求救，過程約15分鐘；林智偉指出，吳男到院時沒有呼吸、心跳和血壓，而且身體已經發黑。

醫師接觸患者後，趕緊施做CPR、給予電擊搶救，確認吳男恢復呼吸和心跳，馬上進手術房進行心導管手術，最後總算成功把吳男從鬼門關中搶救回來，順利出院，連醫生都感到不可思議，直呼真的是「奇蹟」。

林智偉指出，心肌梗塞的危險因子包含高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸和家族史等，建議在炎熱的夏天，務必要隨時補充足夠水分，離開冷氣房前，先站立在門口適應戶外溫度再出門，有三高病徵的患者，應配合醫生追蹤調查、用藥，才能預防並降低心肌梗塞發生的機會。

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