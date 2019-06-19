鳳頭潛鴨埤塘棲地施工破壞 鳥會籲依法裁罰恢復原貌

2019-06-19 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市野鳥學會理事長吳豫州今天上午爆料指出，位於觀音區的桃園埤圳國家重要濕地紅塘埤，過去每年近千隻鳳頭潛鴨棲息度冬，但是鳥會兩年前11月調查發現該埤塘疑違法填土達五分之一，造成鳳頭潛鴨棲息過冬盛況不再，當時立即函請桃園市政府、內政部營建署處理，到去年4月，市府都市發展局回覆「該埤塘浚渫工程堆置土方已責請農田水利會復原」，只延至今年6月仍未處理，兩天前鳥會又 發現2天前機具進入填土區灌水泥工程，嚴重影響紅塘埤的濕地生態和野鳥棲地，鳥會要求「依法裁罰、恢復原貌」。

桃園農田水利會總幹事黃金德表示，由於紅塘埤長久淤泥累積危及埤塘安全，水利會進行浚渫清淤工程，採用生態工法，部分使用水泥灌注，並做些細孔，將來會做好保育，不會破壞野鳥棲地，為配合農田溉灌，工程預定年底前完工，該埤塘附近約有20口埤塘，野鳥暫時會到附近埤塘棲息，等紅塘埤工程完成放水，野鳥又會飛回棲地食。

吳豫州批評指出，紅塘埤既是國家級濕地，依濕地保育法第25條規定，「非經主管機關許可禁止挖掘、取土、埋填、堆置或變更濕地地形地貌」。如今紅塘埤遭填土水泥施工，明顯違反濕地保育法，主管機關消極態度，是否藏有更大違法情事，值得關注。