新北樂活農園農作物受污染 蔬果檢測含鉛量超標

2019-06-19 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市高灘處管理處去年10月於二重疏洪道，規劃3.5公頃共570格的樂活農園，開放市民朋友租賃種植蔬菜，但因5月20日大豪雨造成鄰近的化成抽水站市區排水漫淹到農園內，導致農地遭到汙染，農作物含鉛量超標，高管處昨召開說明會並暫停民眾採收、食用農園所生產作物。

高管處處長謝俊隆表示，因應民眾對農地遭受汙染的疑慮，新北市農業局於5月24日分區抽檢農園內4種作物，高管處6月17日收到檢驗報告發現，其中，只有第22號的耕作物含鉛量高於標準值（合格為0.3ppm，檢測值為0.4ppm）的情形。

謝俊隆表示，由於有農作物檢測出含鉛量過高，目前樂活農園已依規定從6月18日起，禁止耕作戶採收、販賣及食用農園內所生產的作物，對於農民損失的部分，也將依規定辦理補償作業。

針對耕作安全上的問題，謝俊隆表示，環保局預計7月初會進行土壤初步化驗結果，同時高管處也會再抽檢園區其他25個點做檢測，加強土壤檢測以確認農園安全，預計7月底土壤初步化驗結果就會出爐，屆時若土壤檢測還有問題，將禁止耕作戶種植「可食用」蔬菜，但仍可開放栽種非食用的植物。而在檢驗期間內，如果樂活農園的耕作戶對耕地種植有安全疑慮，可於上班時間來電申請退租，皆可辦理全額退費。