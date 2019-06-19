青年參與社區夢想家計畫 23日報名截止

2019-06-19 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



青年發展署今年推出「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫─Dreamer培訓」活動，於全台總共安排25個行動學習點，提供對在地社區議題有想法、有理念、勇於追夢的Dreamer（青年夢想家）好好認識這塊土地的機會，本月23日報名截止。

為鼓勵青年深入在地，青年署今年特別打造Dreamer培訓活動，帶領Dreamer了解在地青年翻轉社區的行動故事。青年報名時可於25個行動學習點自行選擇自己有興趣的參訪行程，每次參訪以單日單點方式進行，並安排1名行動導師從旁協助引導，幫助Dreamer於參訪過程更了解各地青年面臨的挑戰及成功方法，獲取寶貴的行動經驗。完成4場參訪後，組隊或以個人形式提出行動Dream idea，獲選為績優點子，還可額外獲得1萬元獎金。

本次Dreamer培訓在北、中、南、東各區分別安排5至8個行動學習點供青年挑選，每個點都有精彩的特色及故事。如北區的「金瓜三號」，在新北市坪林老街開設人文茶館，將茶飲文化及山林體驗融入生活美學，並串連在地青農，共同打造茶鄉生態的新風貌。

中區的「鹿港囝仔」從環境教育出發，透過反思社會發展及與土地的連結，凝聚在地居民的公共意識，並舉辦「今秋藝術節」，打造屬於鹿港人的地方節慶。

南區的「洪雅書房」及東區的「Stay旅人書店」都是在地知名的獨立書店，除了書之外，更透過舉辦許多活動、討論社會議題，引動大家對於地方事務的關注，以行動實踐在地共好的理念。