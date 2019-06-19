航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



被視為「航空界奧斯卡」的Skytrax，公布2019全球十大航空排名，第一名由卡達航空奪得，二、三名則分別是新加坡航空及全日空航空，長榮航空則排名第六，同時榮獲最整潔的航空公司冠軍、最佳經濟艙餐點獎項。

Skytrax是全球航空業的權威性調查機構，針對航空公司的機上餐點、客艙環境、座椅等細部項目進行嚴格評選，受訪旅客超過1800萬人次，是旅遊與航空產業代表性的排名，因此也有航空界奧斯卡之美譽。

今年全球十大航空排名依序為卡達航空、新加坡航空、全日空航空、國泰航空、阿聯酋航空、長榮航空、海南航空、澳洲航空、德國漢莎航空及泰國航空。這是卡達在2017年、2015年、2012年和2011年後，第五度奪下冠軍。

國籍航空中，長榮依舊排名在前十，並榮獲最整潔航空公司，該獎項二、三名分別為日航及全日空，長榮同時也獲得最佳經濟艙餐飲殊榮。至於最佳豪經艙餐飲則由奧地利航空奪下，最佳商務艙餐飲由全日空拿下；最佳頭等艙餐飲則是法國航空奪得。

其他重要獎項中，最佳頭等艙由新航奪下；最佳商務艙是卡達；最佳豪經艙是維珍大西洋航空；最佳經濟艙是日航；最佳低成本航空是亞洲航空；最佳機組人員是新航；最佳機上娛樂是阿聯酋；最佳機場服務則由全日空奪得。