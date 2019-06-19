親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

世新霸凌同學嘲跟我家比法律？ 父母問罪：憑什麼沾爸的光

傻眼！機車掛娃娃被偷拿 還留字條「小孩喜歡跟你買」

影／長期夜尿不在意 她左腎長滿結石

2019-06-19 11:19聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

一名45歲的女性長期有夜尿問題，每天至少夜尿2次，某次去醫院抽血發現異常，去泌尿科就診才發現左側腎臟長滿了結石。醫師表示，女性就算年紀大，也不會有夜尿問題，若有夜尿一定是有感染或長了結石，必須積極治療，以免結石愈長愈大影響腎功能。

收治患者的書田診所泌尿科主任醫師殷約翰表示，有腎結石的患者多半都是長1顆、2顆，就會因為解尿問題來就醫，而這名女性患者長期夜尿，卻不會腰痛也沒有發燒，自己不認為有問題，因抽血異常就醫檢查，才發現是「鹿角狀結石」，依照結石狀況來判斷，至少已長了2年以上。所謂鹿角狀結石是因腎臟內有許多如同鹿角狀的分支，只有極少數人會長滿分支而成為鹿角狀結石。

經過檢查發現，這名患者不僅結石多，且非常大顆，甚至有結石長了5公分大。鹿角狀結石會阻塞泌尿系統，引發腎臟感染，長期忽視不治療，會使得腎臟功能受到嚴重破壞，但結石如何從一顆長成許多顆、成為鹿角狀結石，目前醫學上還不清楚其機轉。

殷約翰說，有夜尿問題的族群，多半是嬰幼兒半夜尿床，或是銀髮族男性因攝護腺肥大而夜尿，正常而言，若睡前沒有喝太多水，就不會夜尿，尤其女性夜尿狀況非常少，除非女性有尿道、膀胱感染發炎，或是長了結石，才會有夜尿。提醒出現夜尿狀況的女性，宜及早就醫檢查。

殷約翰醫師指出，女性如有夜尿狀況，應及早就確認是否腎結石。記者劉嘉韻／攝影
殷約翰醫師指出，女性如有夜尿狀況，應及早就確認是否腎結石。記者劉嘉韻／攝影
分享

患者醫師發燒
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

戶政便民再擴大 下月起國軍可在戶所申請婚喪生育補助

2019-06-19 11:15

台鐵今起改點11重點一次看 「這班次」提早最多

2019-06-19 09:52

今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五

2019-06-19 07:22

高雄出現今年日本腦炎死亡首例

2019-06-18 23:39

助眠藥隨意停藥、加量 後遺症更傷身

2019-06-18 23:52

航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28

青年參與社區夢想家計畫 23日報名截止

2019-06-19 11:28

防客運司機過勞 業者提路線變更 公總：可評估

2019-06-19 10:19

周六前高溫炎熱 周日後全台有雨

2019-06-19 10:18

售票系統改版後卻買不到票 兩廳院這樣說

2019-06-19 09:36

仍是好熱 高溫周末稍降

2019-06-19 09:05

吳德榮：極高溫持續再三天 周日梅雨鋒影響

2019-06-19 07:13

一句話惹哭小孩 兒科醫師列出NG爛句

2019-06-19 07:09

回響／人孔蓋增防滑係數 拚3年完成

2019-06-19 07:02

今位於下風處 北部空品恐瞬間「亮橘燈」

2019-06-19 05:17

今高溫可達35度 外出防曬多喝水

2019-06-19 05:17

健康你我他／爺爺靠故事書 跟佩佩豬搶孫女

2019-06-19 00:02

孩子「軟趴趴」 恐是肌肉張力低

2019-06-19 00:02

台灣健保 赴越南分享經驗

2019-06-19 00:02

寶寶濕疹老復發 小心流汗就過敏

2019-06-19 00:02

醫病天地／中國附醫癌症細胞治療中心 啟用

2019-06-18 23:59

腸病毒桃苗進入流行期 台中門診連3周逾1700人

2019-06-18 22:57

天氣炎熱加西南風沉降 3縣市19日高溫亮橙燈

2019-06-18 22:19

高雄出現今年首例日本腦炎死亡病例 防疫總動員

2019-06-18 21:38

中風治療 動脈內取栓打通血管

2019-06-18 21:24

萬鷺朝鳳山谷下發生的悲劇 「寒水潭春夢」療傷止痛

2019-06-18 21:03

防騎士「犁田」 省道四萬個人手孔蓋防滑值加嚴

2019-06-18 20:48

說「Hi」之後就詞窮嗎？ 5招教你打開話題

2019-06-18 20:24

太危險！家長騎車疾速猛鑽 還讓「小孩站立未戴帽」

2019-06-18 20:00

籲Uber合法納管 計程車聯盟：公平良性競爭

2019-06-18 18:57

吳寶春進軍花蓮! 在地紫薯、麻糬、洛神花新品「洄瀾共好店」獨賣

2019-06-18 18:27

石榴有抗老化成分 人體試驗獲證實

2019-06-18 18:04

衛福部撕標籤 三區醫院助戒毒癮

2019-06-18 18:02

手腕無力又酸痛 竟然注射葡萄糖就會好

2019-06-18 17:34

防油紙袋會致癌？ 食藥署：表面剝落或刮傷立即停用

2019-06-18 17:08

腸病毒進入流行期 勤洗手避免病從口入

2019-06-18 16:57

全台炎熱上看35度 中醫師教防暑三招

2019-06-18 16:52

日本腦炎流行 嘉義縣出現首例確診病例

2019-06-18 16:51

拚事業肝腫瘤11公分不知 香港籍美術公司老闆樂觀抗癌

2019-06-18 16:37
看更多

熱門文章

4、5年來高雄登革熱案例數都個位數？孫大千打臉陳菊

2019-06-18 18:31

這例算蘇院長頭上？高雄登革熱又一例 進入第二波疫情

2019-06-18 20:10

柯南把鮪魚手卷當滑板！ 藏壽司打造13款「柯南扭蛋」只賣2個月

2019-06-18 11:56

又是高雄蚊子惹禍 今年首例日本腦炎死亡個案出現

2019-06-18 15:24

今年本土登革熱流行型太少見 專家：全民幾乎都沒抗體

2019-06-18 16:44

基隆聯合徵才職缺264個 這次有工作火車車廂清洗員

2019-06-18 15:38

一句「女性尤佳」 鹽酥雞商家徵才遭罰30萬元！

2019-06-18 14:29

會飛的秋行軍蟲成蟲出沒 彰化縣出動無人機噴藥迎戰

2019-06-18 12:01

今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五

2019-06-19 07:22

吳寶春進軍花蓮! 在地紫薯、麻糬、洛神花新品「洄瀾共好店」獨賣

2019-06-18 18:27

一句話惹哭小孩 兒科醫師列出NG爛句

2019-06-19 07:09

吳速玲挑對Mr. Leight墨鏡！放電又不遮眼妝 帥答時事題「我不會幫曹格撐傘」

2019-06-18 19:29

每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00

吳德榮：極高溫持續再三天 周日梅雨鋒影響

2019-06-19 07:13

新店不到10點已飆36.3度 氣象局提醒炎熱防中暑

2019-06-18 12:04

說「Hi」之後就詞窮嗎？ 5招教你打開話題

2019-06-18 20:24

阿聯酋商務艙限時優惠 阿姆斯特丹來回未稅6萬有找

2019-06-18 17:08

撲殺秋行軍蟲改採無人機空戰 彰化縣府農業處人員笑了

2019-06-18 20:39

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

Uber駕駛考計程車執業登記證 為證明制度過時

2019-06-18 14:01

救救我！保育動物困「牢籠」 牠被慘關31年

2019-06-19 00:37

【重磅快評】秋行軍蟲的「蟲蟲危機」 難道是政治議題？

2019-06-18 14:22

救救牠們 馬來熊指甲倒插肉、長臂猿鐵籠關31年

2019-06-18 11:31

妻子下跪求戒檳榔 丈夫口腔癌第四期才知健康可貴

2019-06-18 13:19

熱爆！ 屏東紫外線飆破危險級

2019-06-18 11:41

2019全球情緒報告：用金錢可以買到快樂 但會飽和

2019-06-18 15:50

日本腦炎已確認7例 今年首現死亡病例

2019-06-18 14:20

秋行軍蟲全台肆虐 苗栗銷毀1.45公頃

2019-06-18 19:50

台鐵今起改點11重點一次看 「這班次」提早最多

2019-06-19 09:52

金門秋行軍蟲防疫拉警報 確認9起案例

2019-06-18 17:58

新光醫董吳東進獲「旭日中綬章」　日本令和台灣第一位

2019-06-18 17:24

百大入侵種刺軸含羞木繁殖力強 台東林管處全面剷除

2019-06-18 14:32

你知道附近超商叫什麼名字嗎？「成龍」、「熊貓」、「學霸」、「初戀」全都有

2019-06-18 15:23

籲Uber合法納管 計程車聯盟：公平良性競爭

2019-06-18 18:57

文具迷快蒐！誠品與MOLESKINE等全球經典文具聯名 推出逾50款限量設計

2019-06-18 17:49

RCA場址被堆廢鐵廢金屬 桃環保局最高罰300萬元

2019-06-18 12:32

天氣炎熱加西南風沉降 3縣市19日高溫亮橙燈

2019-06-18 22:19

抹茶控快筆記！一〇八抹茶茶廊復興店搬家 加碼21天買1送1

2019-06-18 17:23

疾管署周末加班審登革熱補助 蚊子專家：防疫重點是他

2019-06-18 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top