影／長期夜尿不在意 她左腎長滿結石

2019-06-19 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一名45歲的女性長期有夜尿問題，每天至少夜尿2次，某次去醫院抽血發現異常，去泌尿科就診才發現左側腎臟長滿了結石。醫師表示，女性就算年紀大，也不會有夜尿問題，若有夜尿一定是有感染或長了結石，必須積極治療，以免結石愈長愈大影響腎功能。

收治患者的書田診所泌尿科主任醫師殷約翰表示，有腎結石的患者多半都是長1顆、2顆，就會因為解尿問題來就醫，而這名女性患者長期夜尿，卻不會腰痛也沒有發燒，自己不認為有問題，因抽血異常就醫檢查，才發現是「鹿角狀結石」，依照結石狀況來判斷，至少已長了2年以上。所謂鹿角狀結石是因腎臟內有許多如同鹿角狀的分支，只有極少數人會長滿分支而成為鹿角狀結石。

經過檢查發現，這名患者不僅結石多，且非常大顆，甚至有結石長了5公分大。鹿角狀結石會阻塞泌尿系統，引發腎臟感染，長期忽視不治療，會使得腎臟功能受到嚴重破壞，但結石如何從一顆長成許多顆、成為鹿角狀結石，目前醫學上還不清楚其機轉。