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膝關節置換術後復原新觀念 兩招運動訓練恢復肌耐力

2019-06-19 11:19經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

一位剛退休的女老師非常熱愛健行登山，長期下來卻導致關節軟骨磨損嚴重，膝蓋疼痛難耐，得要接受膝關節置換手術。術後回診時物理治療師請她開始復健運動，但她不解說，萬一傷口裂開影響復原怎辦﹖專家吳培瑜指出，膝關節置換術後應該要適時配合物理治療師的復健治療，才可加速術後復原，她並示範兩招術後在家復健運動，加速恢復肌耐力，回歸正常生活。

「活力得中山脊椎外科醫院」復建室吳培瑜物理治療師指出，根據衛福部資料顯示，一般人誤以為只有老人才會有退化性膝關節炎問題，其實，由於肥胖與運動風氣盛行造成運動傷害，使得退化性膝關節炎有年輕化的趨勢，患病年齡從70~80歲下降至60~70歲，年輕患者逐漸增多。膝關節置換的年齡平均落在60歲以上到75歲之間，並以女性居多。

吳培瑜物理治療師指出，接受膝關節置換術的病人，有些可能害怕疼痛或擔心傷口裂開不敢動，以免影響復原，其實這觀念是不正確的，術後越是不動反而可能造成換好了的膝關節出現粘黏，建議要適時配合物理治療師的復健治療，才可加速術後復原，早日恢復功能性活動所需的肌力和耐力，加速回歸正常生活，甚至重拾運動活動。

吳培瑜物理治療師並示範膝關節置換術後的兩招在家復健運動，第一招【直膝抬腿運動】：平躺，患肢伸直，大腿抬高離開床面，慢慢往上抬高停留，再慢慢放下。一回20下，一下停留15秒，一天做2~3回合。術後就可以立即復健運動，以達到訓練大腿前側股四頭肌肌力的效果。

第二招【腿後肌肌力訓練】：趴在床上，將患側腳伸直後向上抬起停留再慢慢放下。一回做20下，一下停留15秒，一天做2-3回。術後一個月後就可以在家運動，以達到訓練大腿後側膕旁肌肌力的效果。

膝關節置換術後的兩招在家復健運動，第一招【直膝抬腿運動】。照片／業者提供
膝關節置換術後的兩招在家復健運動，第一招【直膝抬腿運動】。照片／業者提供
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膝關節置換術後的兩招在家復健運動，第二招【腿後肌肌力訓練】。照片／業者提供
膝關節置換術後的兩招在家復健運動，第二招【腿後肌肌力訓練】。照片／業者提供
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膝關節復健關節炎
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