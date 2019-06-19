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戶政便民再擴大 下月起國軍可在戶所申請婚喪生育補助

2019-06-19 11:15聯合報 記者徐偉真╱即時報導

內政部今天表示，7月起戶政事務所將可以協助國軍人員或國軍人員遺族通報國防部申請婚喪等相關補助，「戶政一站式」的服務範圍更擴大。內政部戶政司副司長鄭信偉表示，內政部未來會持續和更多機關合作，提供更多戶政的簡政便民措施，目前和移民署正在討論在戶所辦理自動通關的可能，目前還在討論階段，未來完備之後再正式實行。

鄭信偉表示，7月1日起，國軍人員或國軍遺族人員到戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記時，只要表明身分，將可透過「戶政一站式服務」，由戶政事務所主動協助完成通報國防部，申請結婚、生育、喪葬及殮葬補助，如果不需要再補附其他佐證文件，國軍財務單位會在收到申請資料那天的5個工作日內，完成審核撥付作業。

鄭信偉表示，這是內政部和國防部合作，提供給國軍人員的一項便捷管道，國軍人員本來在服務單位申請相關補助，但有些人服務的地點比較偏遠，可能在戶所辦理申請之後還要回到原單位申請，未來戶所能幫忙通報，就能省下不少時間。

鄭信偉表示，為了落實政府數位化服務轉型，透過戶政機關一站式服務，達成「一處收件、全程服務」目標，近年持續擴大跨機關服務範圍，2015年7月起和健保署合作，陸續推動跨機關申請健保卡或健保退保通報服務，去年7月起也和勞保局合作，提供通報申請勞保或國保生育給付、勞保家屬死亡給付。

內政部戶政司副司長鄭信偉。記者徐偉真/攝影
內政部戶政司副司長鄭信偉。記者徐偉真/攝影
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