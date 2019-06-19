防客運司機過勞 業者提路線變更 公總：可評估

2019-06-19 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



防客運司機過勞，多個業者包括阿羅哈客運、國光客運等將陸續向公路總局提出路線變更，業者表示，雖然現在里程路線沒有問題，但是國道上有較多塞車等無法掌握的狀況，也希望雙車、雙駕駛可採彈性制度。公路總局表示，對司機減少工時有助益，也增進民眾安全權益，都樂意納入評估考量。

阿羅哈客運本月在國道上的重大車禍事故，再度引發外界對於客運司機過勞的討論。阿羅哈客運總經理官明穎表示，台北到高雄路線要行經桃園經國轉運站，以及下台中交流道時，常因塞車而導致開車時間增加，使得駕駛容易超過工時，因此將提出路線變更。

國光客運總經理吳忠錫表示，公司已經針對容易超時的路線進行盤點整理，近日就會提出全盤的方案，向公路總局提出討論，檢討路線有多條，包括最長的客運路線台北至屏東都會納入，朝減少靠點、縮短路線的方向為目標。

至於日前公路總局拋出雙車、雙駕駛制度，官明穎表示，現在台北至高雄路段，在尖峰時段、連假期間比較容易因為塞車而導致司機超過工時，而非尖峰時段則比較不會，因此，希望雙駕駛可以採彈性制度，在尖峰時間、連假等容易塞車時間實行，而非每班車都實施。