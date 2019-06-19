周六前高溫炎熱 周日後全台有雨

2019-06-19 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



周六之前是高溫炎熱的天氣，周日轉為全台有雨。中央氣象局表示，周六前全台高溫可達35度，各地都要防熱，外出多補水、防曬，預計周六鋒面接近，周六下半天降雨增多，周日開始高溫才會稍微下降，轉為全台有雨的天氣型態，至於雨勢多大，還要觀察鋒面接近程度。

氣象局預報員顏增璽表示，周五之前都是穩定天氣，雖然是吹西南風，但是是偏乾的西南風，因此水氣比較少，只有午後時間在中南部山區、宜蘭山區有雨，但雨也不會下得太多，預計到周末才會轉為多雨的天氣。

顏增璽說，周末有一道鋒面接近，但這道鋒面還在擺動中，因此影響程度還待觀察。顏增璽說，如果鋒面比較接近，會有明顯降雨、強降雨，雨勢也可能涵蓋全台，如果鋒面較遠，影響程度會比較小，但無論如何，周六下半天之後，比較有機會降雨，周日全台降雨機率偏高，尤其北部因為靠鋒面比較近，雨勢也會比較多。