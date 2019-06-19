退休女師為爬山換膝關節 專家提供兩招運動預防沾黏

2019-06-19 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



60歲剛退休的王老師熱愛健行、登山，長期下來導致關節軟骨磨損嚴重，膝蓋疼痛難耐，於是接受了膝關節置換術。術後一個月回診時，物理治療師請她開始復健，但她不解詢問「傷口不會裂開影響復原嗎？」物理治療師強調，術後復健反而可加速恢復肌耐力，更早回復正常生活。

活力得中山脊椎外科醫院復建室物理治療師吳培瑜表示，接受膝關節置換術的病人，可能害怕疼痛或擔心傷口裂開不敢亂動，擔心會影響復原，其實這是不正確的觀念，愈不動反而可能造成膝關節出現粘黏，建議適時配合復健治療，早日恢復功能性活動所需的肌耐力，重拾運動活動。

一般人誤以為只有老人才會有退化性膝關節炎問題，吳培瑜說，衛福部資料顯示，由於肥胖與

運動風氣盛行造成運動傷害，退化性膝關節炎有年輕化趨勢，患病年齡已從70到80歲下降至60到70歲，膝關節置換術患者年齡平均落在60歲以上到75歲之間，並以女性居多。

針對膝關節置換術後患者，吳培瑜示範2招兩招在家復健運動，第一招「直膝抬腿運動」：平躺、患肢伸直，大腿抬高離開床面，慢慢往上抬高停留再慢慢放下。一回20下，一下停留15秒，一天做2~3回合。術後就可以立即復健運動，以達到訓練大腿前側股四頭肌肌力的效果。