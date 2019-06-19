台鐵今起改點11重點一次看 「這班次」提早最多

2019-06-19 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵今起改點，總計調整92班次。而此次改點，台鐵局說有11大重點，包含增加六日樹林往返花蓮間普悠瑪各一班、周日差異時刻表停辦等，另配合高鐵苗栗站兩鐵轉乘需求，2234次區間車各站開車時刻提前約10到15分鐘，乘客要特別留意以免錯過班次。

台鐵說，此次改點總計調整92班次，影響五分鐘以上班次共30班，以便民、提高運能、疏運人潮、滿足觀光需求為目標，像是台鐵周六及周日，各增開樹林往返花蓮間普悠瑪列車，共計四班，估計可提升東部幹線尖峰時段運能11%；周日也加開三班區間快車，以紓解假日班次擁擠情形。另一亮點是停辦假日班表後，時刻表統一可避免民眾購票時混淆。

台鐵局說，因應時刻微調緊急應變需要，於6月18日20時至6月19日08時，成立局本部一級應變小組，另於6月19日08時起至20時止，成立局本部二級應變小組。新的時刻表昨已在官網開放查詢，實體部分已印製冊本式時刻表18萬4000本、摺頁式時刻表2萬張，今上午8時起，在各大車站供旅客免費索取。

以下為此次改點11大重點：

1. 406、445次普悠瑪，117、134、144次自強號以及4028次區間快增停南港站。

2. 405、436次普悠瑪增停池上及鹿野站，432次普悠瑪增停池上站。

3. 418、427次自強號延長行駛至知本站。

4. 167次自強號增停田中站。

5. 4022次區間快增停七堵站。

6. 4516次區間車調整由頭城站始發。

7. 4229次、4230次區間車調整為每日行駛。

8. 晨間中壢往台北部分區間車班次提早一到三分鐘。

9. 配合高鐵苗栗站兩鐵轉乘需求，中部地區2234次區間車各站開車時刻提前約10到15分鐘。

10. 增加周六、日樹林=花蓮間普悠瑪各1往返。