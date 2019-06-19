售票系統改版後卻買不到票 兩廳院這樣說

2019-06-19 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



全台最大售票系統兩廳院售票系統5月初改版，但因許多舊有功能消失，不少使用者深感買票不易，眾多Mac電腦用戶也無法選座位、付款，藝文圈哀鴻遍野。兩廳院表示，無法購票的Mac用戶是因作業版本未更新，他們這兩天就會公告提醒，其他問題也將在本月底前解決。

兩廳院售票系統新版5月7日上架後，藝文圈反映不斷。甫獲台新藝術獎年度大獎的布拉瑞揚舞團說，之前系統都可看到整體還剩多少張票，票房情況一目了然，但現在只能顯示分區餘票，得自己人工加總；也有觀眾覺得若能看到整體餘票，才能確認是否該迅速下手。

台北藝術大學舞蹈理論研究所副教授陳雅萍表示，她兩周前要買台北藝術節的套票，花了一個多小時選好票，準備付款時卻看不到付款畫面，一個多小時等於白費。後來她打電話給客服人工購票，對方雖陪她一張張花了半個多小時買好票，但彼此所花人力成本實在太大，而且她反映售票系統應改進也沒下文。

陳雅萍說，近日她原本要看荷蘭舞蹈劇場和無獨有偶劇團的「微塵‧望鄉」，都因同樣理由沒法買票，只好忍痛放棄；北藝大兼任副教授吳素君也表示，她早向兩廳院反映此事，但問題都沒解決。不少觀眾說，他們分別遇到連售票主頁都開不起來、或不能選座位等問題，表示乾脆以後不買票。

兩廳院副總監許美玲表示，先前用的售票系統因是2004年所做，面對數位匯流時代，遇到用手機買票、選座位時都遇到介面區塊無法隨點選放大等困難，不少觀眾抱怨，他們才決定非改不可。但因大系統更改要兩年，5月改版只能算介面優化，之後確實不少觀眾抱怨，他們都在一一處理。

許美玲說，以Mac用戶反映沒法買票來說，是因部分用戶ios作業系統未更新到最新版。他們很抱歉未先公告提醒，這兩日就會在網站註明適用作業系統等，並附上最新連結。

許美玲表示，用戶反映最大宗的搜尋節目不易問題，新介面因改圖像式點選，舊客戶因習慣過去excel列表式介面，覺得找節目不方便，兩廳院已調整為表列式、圖像式都有，讓新舊客戶都能滿意。餘票顯示也將改進。